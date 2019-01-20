Hepsiburada bir kez daha Davos Zirvesi'nde

Perakendenin dijital dönüşümüne nasıl öncülük ettiklerini, Hepsiburada’nın çalışmalarından ve projelerinden örnekler vererek paylaşacak olan Boyner, panelde Türkiye’nin dijital dönüşümünü, devletin bu konudaki vizyon ve öncü bakış açısını da ele alarak tüm dünyaya anlatacak.

WEF'in 22-25 Ocak'ta İsviçre’nin Davos kasabasında düzenleyeceği zirvenin bu yılki ana teması "Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek" olarak belirlendi. Zirveye 110 ülkeden 3 binden fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak ve 350'yi aşkın oturum gerçekleştirilecek.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Boyner, 350'yi aşkın oturumun yapılacağı Davos Zirvesi'nde, 22 Ocak'ta "Dijital Ekosistemler Dünyasında Şirket Teorisi" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer alacak.

22 Ocak’ta düzenlenecek olan panelde, "dijital platformlar ve dijitalleşme ekosistemi", "radikal müşteri odaklılık", "girişimci kültür ve organizasyonel çeviklik", "iş birliği ve rekabetin yeni yolları", "teknoloji ve dijitalleşmenin küreselleşmeye etkileri" gibi çeşitli başlıklar ele alınacak.

Bu çerçevedeki görüşlerini aktaracak olan Hanzade Doğan Boyner, global büyümenin katılımcı ve sürdürülebilir olması gerekliliğine vurgu yaparken, eğitimin ve fırsat eşitliğinin öneminin de altını çizecek. Ekosistemin ve özellikle işletmelerin dijital ekonomiye dahil olmalarının nasıl kolaylaştırılması gerektiğine ışık tutacak olan Boyner, dijitalleşme sürecinde müşterisinden çalışanlarına tüm ekosistem için gerekli kalkınma modellerine işaret edecek.

Hepsiburada, Dünya Ekonomik Forumu tarafından geçen yıl gerçekleşen zirve sonrasında Ocak 2018’de yayımladığı farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve kendi sektörünün öncüsü şirketlerin uygulamalarını örnek vaka olarak sunan "Geleceğin Çalışma Modelleri" raporunda da hem Türkiye hem e-ticaret alanından incelenen "tek" firma olarak yer aldı.

