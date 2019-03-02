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'Hepsiburada E-Ticaret Zirveleriyle' Türkiye’nin dijital dönüşümüne destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 10:35 | Son Güncelleme

E-ticaret platformu Hepsiburada, Anadolu’daki işletmelerin işlerini e-ticaret vasıtasıyla daha da büyütmesi, yeni işletmelerin ekonomiye katılması ve yerel ticareti desteklemek amacıyla başlattığı seferberliğe devam ediyor.

'Hepsiburada E-Ticaret Zirveleriyle' Türkiye’nin dijital dönüşümüne destek

İSTANBUL, (DHA)- E-ticaret platformu Hepsiburada, Anadolu’daki işletmelerin işlerini e-ticaret vasıtasıyla daha da büyütmesi, yeni işletmelerin ekonomiye katılması ve yerel ticareti desteklemek amacıyla başlattığı seferberliğe devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Hepsiburada E-ticaret Zirveleri’nin 2019 yılındaki ilk durağı 5 Mart Salı günü Adana olacak.

Hepsiburada E-ticaret Zirveleri ismiyle düzenlenen buluşmaların bu sene ilk durağı Adana’da düzenlenecek etkinlik HiltonSa Otel’de gerçekleştirilecek. Adana ve çevresindeki KOBİ, esnaf ve girişimcileri buluşturacak etkinlikte katılımcılar; her yıl büyüyen e-ticaret ekosistemine nasıl dâhil olacakları, bu sistem içinde kendilerini nasıl öne çıkaracakları, karlılıklarını ne şekilde artırabilecekleri, işlerini büyütmeleri için neler yapmaları gerektiği ile birlikte hem kendilerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak bilgiler edinecek. Etkinlikte ayrıca, tüm Hepsiburada iş ortaklarının yararlanabildiği ve onları dünya pazarlarıyla buluşturan Kolay İhracat Modeli ile ilgili bilgiler de paylaşılacak.

Etkinlikte, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ve Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan sektöre yönelik görüş ve öngörülerini katılımcılarla paylaşacak. Dijital dönüşümle birlikte bölgede başarı sağlamış Hepsiburada iş ortakları ve bölgenin önemli isimleri de panelist olarak katılımcı işletmelerle ilham verici başarı öykülerini paylaşacak.

"E-TİCARET PAZARINI BÜYÜTME MİSYONUMUZ VAR"

2019’da devam edecekleri E-ticaret Zirveleri’yle ilgili değerlendirmede bulunan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, “Pazar lideri olarak, e-ticaret pazarını büyütmek gibi bir misyonumuz var. Dolayısıyla daha çok küçük-orta ölçekli yerel işletme ve girişimcinin e-ticarete katılmasını istiyoruz ve bunun için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Hedefimiz iş ortaklarımızın ürünlerini doğru pazarlara en etkin şekilde götürmelerini sağlamak. Bu anlamda da Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak Türkiye ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

E-ticaret ve e-ihracat alanındaki fırsatları ve gelişmeleri yakalamak ve işini geliştirmek isteyen herkesin ücretsiz katılabileceği etkinlik için, internet adresinden veya etkinlik günü karşılama masasından kayıt gerçekleştirebiliyor.

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