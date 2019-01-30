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Hepsiburada, GİST 19’un ‘Destansı Sponsoru’ oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 15:47 | Son Güncelleme

E-ticaret platformu Hepsiburada, dördüncüsü düzenlenen Gaming İstanbul’un bu sene de Destansı Sponsoru oldu.

İSTANBUL, (DHA)- E-ticaret platformu Hepsiburada, dördüncüsü düzenlenen Gaming İstanbul’un bu sene de Destansı Sponsoru oldu. Hepsiburada'nın, 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında oyun ürünlerinde GİST 19’a özel indirimleri de bulunuyor.

Türkiye'nin dijital eğlence ve oyun fuarı Gaming İstanbul, 31 Ocak’ta Avrasya Gösteri Merkezi'nde dördüncü kez kapılarını açacak. 3 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecek Gaming İstanbul’un Destansı Sponsoru, Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada oldu. Gaming İstanbul’un zengin programı içinde oyun sektörü ve sektördeki öncü isimlerin deneyimlerinin ziyaretçilerle paylaşılacağı konferanslar da yer alacak. Geçen sene 92 bin kişinin katıldığı fuara bu sene 100 binin üzerinde bir katılım bekleniyor.

Hepsiburada dört gün boyunca, Xbox da Forza, Acer’da Pubg oyununu ziyaretçilere oynatıp kazananlara ödüller dağıtacak. Fuar süresince düzenlenecek etkinlik ve yarışmalarda toplamda 500 TL üzeri alışverişlerde ve bilgisayar kategorisinde geçerli bin adet 50 TL’lik hediye çeki ile 8 adet 100 TL’lik hediye çeki dağıtılacak.

HEPSİGAMER SAYFASINDA ÖZEL İNDİRİMLER

Hepsiburada, oyun ve oyuncu ürünlerinde başlattığı Gaming İstanbul’a özel indirimlerle müşterilerinin yüzünü güldürecek. Fuar tarihleri süresince geçerli olacak kampanyada, oyuncu koltuğundan monitörlere, dizüstü veya masa üstü oyun bilgisayarlarından oyuncu kulaklığına, kulaklık amplifikatörüne kadar onlarca ürün oyun severlerin bütçelerini rahatlatan avantajlarla satışa sunulacak. Oyun tutkunlarının mutlaka göz atmaları gereken kampanya ve indirimler 3 Şubat’a kadar devam edecek.

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