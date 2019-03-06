Hepsiburada ile Adana'da dijital dönüşüm seferberliği

Adana ve çevre illerinden 600’ü aşkın işletme sahibinin katıldığı etkinlikte, "yeni dünyada dijital dönüşüm", "e-ticaret ile yerelden globale açılan kapı" ve "e-ticaret ile büyümenin altın kuralları" konu başlıklarında oturumlar gerçekleştirildi.

Adana E-Ticaret Zirvesi'ne Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe ve Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç de katılarak sektöre yönelik görüş ve öngörülerini paylaştı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Anadolu şehirlerini adım adım gezen Hepsiburada, Adana’da düzenlediği E-Ticaret Zirvesi'nde Adana ve çevresindeki illerde faaliyet gösteren KOBİ’ler, girişimciler ve esnafla bir araya geldi.

Etkinlikte katılımcılar; her yıl büyüyen e-ticaret ekosistemine nasıl dâhil olacakları, bu sistem içinde kendilerini nasıl öne çıkaracakları, karlılıklarını ne şekilde artırabilecekleri, işlerini büyütmeleri için neler yapmaları gerektiği ile birlikte hem kendilerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak bilgiler edindi. Etkinlikte ayrıca, tüm Hepsiburada iş ortaklarının yararlanabildiği ve onları dünya pazarlarıyla buluşturan Hepsiburada Kolay İhracat Modeli ile ilgili bilgiler de paylaşıldı.

Adana’da faaliyet gösteren işletmelerin katılımıyla gerçekleşen etkinliğin son bölümünde ise Hepsiburada iş ortakları ve iş ortağı olmaya karar veren katılımcılara Pazaryeri eğitimi verildi. E-ticarete geçiş için yapılması gerekenlerin adım adım anlatıldığı eğitimde, online ödeme sistemleri, dijital pazarlama yöntemleri, çoklu kanal yönetimi ve teslimat konularında detaylar aktarıldı.

- "E-Ticaret Zirveleri ile işletmelerin işlerini e-ticarete taşımasına destek oluyoruz"

Açıklamaya göre, Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 2023 yılı 350 milyar TL’lik e-ticaret hedefini gerçekleştirmeyi desteklemek için tüm Adanalı işletmelere, işlerini e-ticarete taşımaları konusunda çağrıda bulundu.