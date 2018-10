İSTANBUL (AA) - Hepsiburada.com, hepsi bir arada hoparlör çözümü olarak tanımlanan "JBL GO+" kablosuz hoparlörü avantajlı fiyatlarla satışa sundu.

Hepsiburada.com'dan yapılan açıklamaya göre, birçok teknolojik özelliği tek bir üründe toplayan "JBL GO+" kablosuz hoparlörü, kasım sonuna kadar sadece hepsiburada.com'da satışa çıktı.

"JBL GO+", bluetooth destekleyen cihazlarla müzik keyfini uzun süreli olarak yaşamayı sağlıyor. Dilediği her yerde müzik dinlemeyi ve dinletmeyi sevenler, "JBL GO+" kablosuz hoparlöre Hepsiexpress'in "bugün teslimat" seçeneğinden yararlanarak sahip olabiliyor.

JBL markasının sevilen JBL GO modelinin klasik tasarımından yüzde 30 daha büyük boyutta olan "JBL GO+" hoparlör, özel geliştirilmiş dahili şarj edilebilir pili ve Micro USB kablosuyla 2.5 saatte tam şarj olabiliyor. Bu sayede "JBL GO+" ile 5 saate kadar kesintisiz müzik dinlenebiliyor. Bluetooth teknolojisini desteklemeyen cihazlarda ise ses kablosunu hoparlöre takarak müzik dinlemek mümkün olabiliyor.