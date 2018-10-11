İSTANBUL (AA) - Hepsiburada.com, hepsi bir arada hoparlör çözümü olarak tanımlanan "JBL GO+" kablosuz hoparlörü avantajlı fiyatlarla satışa sundu.
Hepsiburada.com'dan yapılan açıklamaya göre, birçok teknolojik özelliği tek bir üründe toplayan "JBL GO+" kablosuz hoparlörü, kasım sonuna kadar sadece hepsiburada.com'da satışa çıktı.
"JBL GO+", bluetooth destekleyen cihazlarla müzik keyfini uzun süreli olarak yaşamayı sağlıyor. Dilediği her yerde müzik dinlemeyi ve dinletmeyi sevenler, "JBL GO+" kablosuz hoparlöre Hepsiexpress'in "bugün teslimat" seçeneğinden yararlanarak sahip olabiliyor.
JBL markasının sevilen JBL GO modelinin klasik tasarımından yüzde 30 daha büyük boyutta olan "JBL GO+" hoparlör, özel geliştirilmiş dahili şarj edilebilir pili ve Micro USB kablosuyla 2.5 saatte tam şarj olabiliyor. Bu sayede "JBL GO+" ile 5 saate kadar kesintisiz müzik dinlenebiliyor. Bluetooth teknolojisini desteklemeyen cihazlarda ise ses kablosunu hoparlöre takarak müzik dinlemek mümkün olabiliyor.
Arda Turan'a bir şok da eski şoföründen
MHP'den Meral Akşener ve Cihan Paçacı için sert açıklamalar
E-5'te kamyon dehşeti! Araçlar birbirine girdi! Trafik felç
Korkunç! Koltuk altından üçüncü memesi çıktı!
15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar
CHP'de sürpriz gelişme! Yalova İl Başkanı Bahar Doğan istifa etti
Aldatıldığını Google Harita'dan böyle öğrendi
Hastalığını duyunca apar topar mahkeme salonunu boşalttılar!
Instagram kullanıcıları için kritik uyarı: Bugün bu ayarı mutlaka değiştirin!
Bilim insanları açıkladı! Spermi olmayan erkeklerde...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kur artışı nedeniyle kısıntı iddialarına yanıt
Amazon İstanbul'da çalışacak yazılım mühendisi arıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum