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Hepsiburada.com, "JBL GO+" kablosuz hoparlörü satışa sundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 13:57 | Son Güncelleme

Hepsiburada.com, "JBL GO+" kablosuz hoparlörü satışa sundu

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada.com, hepsi bir arada hoparlör çözümü olarak tanımlanan "JBL GO+" kablosuz hoparlörü avantajlı fiyatlarla satışa sundu.

Hepsiburada.com'dan yapılan açıklamaya göre, birçok teknolojik özelliği tek bir üründe toplayan "JBL GO+" kablosuz hoparlörü, kasım sonuna kadar sadece hepsiburada.com'da satışa çıktı.

"JBL GO+", bluetooth destekleyen cihazlarla müzik keyfini uzun süreli olarak yaşamayı sağlıyor. Dilediği her yerde müzik dinlemeyi ve dinletmeyi sevenler, "JBL GO+" kablosuz hoparlöre Hepsiexpress'in "bugün teslimat" seçeneğinden yararlanarak sahip olabiliyor.

JBL markasının sevilen JBL GO modelinin klasik tasarımından yüzde 30 daha büyük boyutta olan "JBL GO+" hoparlör, özel geliştirilmiş dahili şarj edilebilir pili ve Micro USB kablosuyla 2.5 saatte tam şarj olabiliyor. Bu sayede "JBL GO+" ile 5 saate kadar kesintisiz müzik dinlenebiliyor. Bluetooth teknolojisini desteklemeyen cihazlarda ise ses kablosunu hoparlöre takarak müzik dinlemek mümkün olabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
hepsiburada.com JBL GO kablosuz hoparlör

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