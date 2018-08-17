Hepsiburada'da bayram alışverişine yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada’nın bayram alışverişi verilerine göre, toplam e-ticaret hacminde geçen bayram dönemine oranla yüzde 126 artış yaşandı.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, dost ve akrabaları bir araya getiren bayram buluşmalarında ihtiyaç duyulan her ürünü uygun fiyat ve kampanyalarla müşterileriyle buluşturuyor. Hepsiburada bayram temizliği yapacaklara, şık bayram sofralarında misafirlerini ağırlayacaklara ve bayrama özel kozmetik alışverişi yapacaklara da seçenekler sunuyor.

Müşterilerinin bayram alışveriş alışkanlıklarını inceleyen Hepsiburada, geçen bayram dönemine göre alışverişlerde yüzde 126 artış yaşandığını ortaya koydu. Bu yıl Kurban Bayramı alışverişlerinde en çok rağbet edilen ürünlere mercek tutan Hepsiburada, kahve, çay, sofra-mutfak gereçleri, çamaşır ve bulaşık deterjanı, şampuan, kolonya, derin dondurucu, kıyma makinesi ve kahve makinesi gibi ürünlerin öne çıktığını gösterdi.

Hepsiburada verilerine göre, derin dondurucu ve soğutuculara olan ilgi bu bayram, geçen yıla göre yüzde 72 artış gösterdi. Et, meyve, sebze gibi ürünleri uzun süre taze bir şekilde saklayarak hem sağlıklı tüketim olanağı sunan hem de aile bütçesine katkıda bulunan derin dondurucular, özellikle bayram gibi kalabalık misafirlerin ağırlandığı günlerde en fazla tercih edilen ürünlerin başında geliyor. 36-45 yaş grubunun daha fazla tercih ettiği derin dondurucular İstanbul, Ankara, İzmir’den sonra en çok Kocaeli, Balıkesir ve Bursa’dan talep görüyor.