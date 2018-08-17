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Hepsiburada'da bayram alışverişine yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 11:29 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada'nın bayram alışverişi verilerine göre, toplam e-ticaret hacminde geçen bayram dönemine oranla yüzde 126 artış yaşandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada’nın bayram alışverişi verilerine göre, toplam e-ticaret hacminde geçen bayram dönemine oranla yüzde 126 artış yaşandı.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, dost ve akrabaları bir araya getiren bayram buluşmalarında ihtiyaç duyulan her ürünü uygun fiyat ve kampanyalarla müşterileriyle buluşturuyor. Hepsiburada bayram temizliği yapacaklara, şık bayram sofralarında misafirlerini ağırlayacaklara ve bayrama özel kozmetik alışverişi yapacaklara da seçenekler sunuyor.

Müşterilerinin bayram alışveriş alışkanlıklarını inceleyen Hepsiburada, geçen bayram dönemine göre alışverişlerde yüzde 126 artış yaşandığını ortaya koydu. Bu yıl Kurban Bayramı alışverişlerinde en çok rağbet edilen ürünlere mercek tutan Hepsiburada, kahve, çay, sofra-mutfak gereçleri, çamaşır ve bulaşık deterjanı, şampuan, kolonya, derin dondurucu, kıyma makinesi ve kahve makinesi gibi ürünlerin öne çıktığını gösterdi.

Hepsiburada verilerine göre, derin dondurucu ve soğutuculara olan ilgi bu bayram, geçen yıla göre yüzde 72 artış gösterdi. Et, meyve, sebze gibi ürünleri uzun süre taze bir şekilde saklayarak hem sağlıklı tüketim olanağı sunan hem de aile bütçesine katkıda bulunan derin dondurucular, özellikle bayram gibi kalabalık misafirlerin ağırlandığı günlerde en fazla tercih edilen ürünlerin başında geliyor. 36-45 yaş grubunun daha fazla tercih ettiği derin dondurucular İstanbul, Ankara, İzmir’den sonra en çok Kocaeli, Balıkesir ve Bursa’dan talep görüyor.

Hepsiburada, derin dondurucu almak isteyen müşterilerine doğru seçimi yapmaları adına, derin dondurucunun yatay mı yoksa dikey mi olacağı, enerji tüketimi, saklama süresi ve yiyecekleri şoklama özelliğinin olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Bayrama özel derin dondurucu ve soğutuculardaki indirim fırsatları ağustos ayı boyunca Hepsiburada’da devam edecek.

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- Evlerde bayram temizliği telaşı başladı

Geçen yılın bayram dönemine kıyasla bu bayram 3 kat daha fazla ilgi gören temizlik ürünlerine en çok İstanbul, Gaziantep, Ankara ve İzmir'den talep geldi. 25-35 yaş grubunun daha fazla ilgi gösterdiği kategoriden en çok çamaşır ve bulaşık deterjanlarıyla, temizlik setleri rağbet görüyor.

Hepsiburada, bayram temizliği yapacaklara kimyasal ürün kullanırken eldiven ve maske gibi yardımcı ürünler kullanmalarını öneriyor. Ayrıca en iyi sonucu almak için temizlik ürününün uygulanacağı yüzeye uygun olarak seçilmesi gerekiyor.

Misafirlerini pırıl pırıl evlerinde ağırlamak isteyenler, Hepsiburada’nın temizlik ürünlerindeki indirim fırsatlarından yararlanıyor. Temizlik ürünlerinde başlayan fırsatlar, 18 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edecek.

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- Bu bayramda bahçe keyfi 3 kat arttı

Hepsiburada’nın trend verilerine göre, bahçe grubundan en çok alışveriş yapan şehirlerin başında İstanbul, Ankara ve İzmir gelirken, bu şehirleri Muğla, Bursa ve Kocaeli takip etti.

Geçen yılın bayram dönemine göre, bahçe ürünlerine olan talebin 3 katına çıktığını açıklayan Hepsiburada, bayram tatilinde temiz havanın tadını çıkarmak isteyenlere binlerce ürün seçeneği sunuyor.

En çok 30-40 yaş grubunun alışveriş yaptığı kategoride en çok ilgiyi salıncaklar, şezlonglar, çim biçme makineleri, bahçe oturma grupları, şemsiyeler görüyor. Hepsiburada’nın ağustos sıcaklarında bayramı bahçede geçirmek isteyenlere özel sunduğu yüzde 18 KDV kadar indirim kampanyası 19 Ağustos’a kadar devam edecek.

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- Kozmetik ürün seçerken güneşten korunmaya dikkat

Hepsiburada, bayram tatilini deniz kenarında ya da şehirde değerlendirecek olan müşterileri için farklı kozmetik ihtiyaçlarına yönelik yüzlerce ürün seçeneği sunuyor. Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek bayram indirimleriyle tatil adeta bir şenliğe dönüşüyor. Hepsiburada trend verileri, bu bayram kozmetik ürünlerine olan ilginin geçen bayrama kıyasla yaklaşık yüzde 125 arttığını gösteriyor.

En çok 26-35 yaş grubunun alışveriş yaptığı kozmetik kategorisinde İstanbul, Ankara ve İzmir’in yanı sıra Bursa, Kocaeli ve Antalya kozmetik ürünlerine ilgi gösteren iller olarak sıralanıyor. Kozmetik kategorisinde en çok talep gören ürünler arasında ise güneş bakım ürünleri, parfümler, yüz, vücut ve cilt bakım ürünleriyle yer alıyor.

Hepsiburada verilerine göre, güneş koruma faktörü yüksek kozmetik ürünlere talep gün geçtikçe artıyor. Uzmanlar, UV ışınlarına karşı koruyucu maddeler bulunan kozmetik ürünlerinin, cildin yaşlanma sürecini hızlandıran UVA ışınlarına ve güneş yanığına yol açan UVB ışınlarını engellemesi sebebiyle tercih edilmesini öneriyor.

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kurban bayramı

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