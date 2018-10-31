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Hepsiburada’da ‘Kitap Günleri’ başlıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 13:31 | Son Güncelleme

HEPSİBURADA, 2018’in ekim ayında, kitap talebinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 156 arttığını açıkladı.

Hepsiburada’da ‘Kitap Günleri’ başlıyor

İSTANBUL, (DHA) - HEPSİBURADA, 2018’in ekim ayında, kitap talebinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 156 arttığını açıkladı. Ayrıca kasım ayı boyunca ‘Kitap Günleri’ adıyla başlayacak kampanya ile indirim oranlarının yüzde 80’i bulacağı ifade edildi.

E-ticaret platformu Hepsiburada, Türkiye’nin kitap okuma konusundaki trend verilerini açıkladı. 2018 yılı ekim ayında kitap talebinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 156 arttığı belirtildi. Bu artışla kitap kategorisindeki müşteri ve sipariş sayısının da yaklaşık üç katına çıktığını bildiren Hepsiburada, en çok edebiyat ve eğitim kitaplarının rağbet gördüğünü vurguladı. Hepsiburada yetkilileri ayrıca, kitapseverlere kasım ayı boyunca yüzde 80’e varan indirimler sunulacağını ve indirimin 200’ün üzerinde yayınevine ait 210 binden fazla kitapta geçerli olacağını ifade etti.

EYLÜL AYINDA EN ÇOK ARTIŞ EĞİTİM KATEGORİSİNDE OLDU

Eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte, en fazla artışın yüzde 183 ile eğitim kategorisinde olduğunu belirten Hepsiburada, Ekim ayında ise yeni çıkan kitapların da etkisiyle en fazla artışın yüzde 286 ile araştırma ve tarih kitaplarında yaşandığını belirtti. Müşterilerin en çok tercih ettiği yayınevleri Kırmızı Kedi Yayınevi, Yapı Kredi Yayınları, İş Bankası Kültür Yayınları, Doğan Kitap ve Destek Yayınları olarak sıralandı. Ekim ayında en çok satan kitaplar ise yeni çıkan kitaplar oldu. Yılmaz Özdil’in Mustafa Kemal kitabı listenin başında yer alırken diğer çok satan kitaplar Yuval Noah Harari’nin 21’inci Yüzyıl için 21 Ders, Şermin Yaşar’ın Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu, Canan Tan’ın Sızı ve Murat Menteş’in Antika Titanik kitapları oldu.

YEKTA KOPAN İLE YAZAR SÖYLEŞİLERİ

Hepsiburada’nın Youtube kanalı Hepsitv, ilk yayınını eylül ayında gerçekleştirdi. Kanalda yayınlanan Yekta Kopan’la Yazar Söyleşileri isimli programda, kitap tutkunlarının yazarları ve eserlerini daha yakından tanıması amaçladığı ifade edildi. Yazarların hem yazma öyküleri hem de yeni kitaplarının hikâyesine odaklanan programda Yekta Kopan ayrıca güncel kitap haberlerine değinerek, Türk ve dünya edebiyatının nitelikli eserlerinden bahsediyor ve okurlara yeni kitaplar öneriyor. Yekta Kopan’la Yazar Söyleşileri programında şu ana kadar, Bülent Ortaçgil, Mahmut Çınar, Buket Uzuner ve Alper Hasanoğlu gibi isimler konuk oldu.

HEPSİBURADA’DAN OKUMA LİSTELERİ

Ayrıca Hepsiburada, platformunda kitap seçimini kolaylaştıran okuma listelerine de yer vererek ‘Her Yaşta Okunacak Çocuk Kitapları’, ‘Sağlıklı Yaşam Kitapları’ ve ‘Popüler Bilim Kitapları’ gibi listelerle okuyucuların tarzına ve ilgisine yönelik kitapları onlarla buluşturmayı amaçlıyor.

Hepsiburada’da ‘Kitap Günleri’ başlıyor

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