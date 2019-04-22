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Hepsiburada'dan mobilya kategorisinde kampanya

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 12:33 | Son Güncelleme

Şirket, mobilya kategorisinde yüzde 70'e varan indirim sunuyor

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, mobilya kategorisinde yüzde 70'e varan bahar indirimini başlattı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, yataktan ev tekstiline, yatak odası takımlarından bahçe mobilyalarına, aydınlatmadan dekorasyona binlerce ürünü 12 aya varan taksit seçenekleri ve yüzde 70’e varan indirim fırsatıyla müşterilerine sunuyor.

Bahar kampanyası, 30 Nisan'a kadar devam edecek.

Mobilya kategorisi trendlerini de açıklayan Hepsiburada, en çok satan ürünlerin yatak, gardırop, şifonyer ve komodin olduğunu açıkladı. Verilere göre, Türkiye'de, 2 yılda bir yatak değiştirilirken, tüketiciler en çok yaylı ve visco yataklar almayı tercih ediyor.

Hepsiburada, bahar kampanyasında müşterilerine her ihtiyaca ve yaşa uygun, sağlıklı bir uykuya imkan veren visco, yaylı ve lateks model yataklarda 800'ün üzerinde seçenek sunuyor.

Yataklarda yüzde 10 KDV tutarı kadar indirime ek olarak yüzde 40’a varan indirim sağlayan Hepsiburada, vade farksız 9 taksit fırsatıyla müşterilerinin bütçelerini rahatlatıyor. Yatak odası mobilyaları da yüzde 70’e varan indirimlerle, farklı banka kartları için 12 aya varan taksit imkanıyla bahar kampanyası kapsamında yer alıyor.

Aydınlatma ve dekorasyon ürünlerinde en çok aranan ve talep gören ürünlerin avize, aplik, lambader, tablo, vazo ve yapay çiçek olduğu açıklandı. Dekorasyonda ise yaprak ve çiçek desenleri ile yeşilin her tonunun her mevsimin tercihi olduğu belirtildi.

Mobilya kategorisinde en fazla talep 25-35 yaş grubundan gelirken, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından Bursa, Antalya, Muğla, Diyarbakır ve Eskişehir mobilya ürünlerine en fazla talep gösteren iller olarak sıralandı.

Hepsiburada’nın bahar kampanyası kapsamında, aydınlatma, ev tekstili ve dekorasyon ürünlerinde de yüzde 60’a varan indirim sunuluyor.

Hepsiburada yeni sezon bahçe mobilyaları da avantajlı fiyatlarla kampanya kapsamında yer alıyor. Takım mobilyalardan salıncağa, hamaktan şezlonga, şemsiyeden tekli sandalye ve masaya kadar bahçenin keyfini çıkarmak için binlerce ürün, avantajlı fiyat ve farklı ödeme seçenekleri ile Hepsiburada’dan alınabiliyor.

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