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Hepsiburada'dan pratik mutfak aletleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 14:36 | Son Güncelleme

Hepsiburada, tatil dönüşü düzenli yemek alışkanlıklarıyla formunu geri kazanmak ya da korumak isteyenlere buharlı pişirici, yoğurt yapma makinesi, sebze kurutma makinesi ve dumansız ızgara gibi pratik mutfak aletlerini öneriyor

İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu Hepsiburada, yaz tatilinin ardından aldığı kiloları geri vermek ya da her daim formunu korumak isteyenlere buharlı pişiriciden yoğurt makinesine, katı meyve sıkacağından dumansız ızgaraya kadar sağlıklı yiyecekler hazırlamaya yardımcı onlarca çeşit mutfak aleti öneriyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, 30’dan fazla kategoride, 14 milyon ürün çeşidini müşterileriyle buluşturan Hepsiburada, birbirinden pratik ve avantajlı ürünleri müşterilerine ulaştırıyor.

Müşterilerinin alışveriş tercihlerini de inceleyen Hepsiburada, elektrikli ev aletleri kategorisinde en çok alışverişin 26-35 yaş aralığı tarafından yapıldığını açıkladı. Kategoriye en büyük ilgi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Muğla, Balıkesir ve Adana’dan geldi.

Meyve ve sebzeleri sıvı olarak tüketmeye olanak sunarak su içeriğini ve besin değerini kaybetmemelerini sağlayan meyve sıkacaklarından buz kırma özelliği olan blenderlara kadar onlarca çeşit mutfak aletine Hepsiburada kolaylığı ve güvencesiyle ulaşılabiliyor. Buz gibi bir smoothie ya da taze meyve suyu ile serinlerken vitamin depolamak isteyenler çeşit çeşit markanın ürününe Hepsiburada’nın hızlı teslimat seçeneklerinden birini tercih ederek sahip olabiliyor.

Hepsiburada "Sağlıklı Yaşam için Mutfak Aletleri" kampanyasıyla sindirimi kolaylaştıran, hazımsızlık sorunlarını gideren, buharda pişirme tekniğiyle yemek hazırlamaya imkan tanıyan ürünler sunuyor. Pişirme sırasında besindeki vitamin ve mineral kaybını önleyen buharlı pişiriciler, 20 farklı marka seçeneğiyle Hepsiburada’da bulunuyor.

Sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezi ızgaranın keyfini çıkarmak isteyenler, dumansız döküm ve elektrikli ızgara çeşitlerinden kendi bütçe ve ihtiyaçlarına uygun olan ürüne Hepsiburada üzerinden hızlıca ulaşabiliyor. Hepsiburada ürün portföyünde sağlıklı ve lezzetli bir yemeğin ardından mutfak temizliğini kolaylaştıracak dumansız mangal ızgara temizleyicisi de yer alıyor.

İçerisinde katkı maddesi olmadığını bildiği, probiyotik içeriği yüksek kendi elleriyle yaptığı yoğurdu tercih edenler için Hepsiburada, farklı markaların yoğurt makinelerini özel avantajlarla sunuyor. Dijital kontrol ekranı ve zamanlama gibi özellikleriyle yoğurt makineleri, kullanıcılara sağlıklı ve lezzetli bir yoğurdun yanı sıra pratik bir pişirme deneyimi yaşatıyor.

Hepsiburada’da satılan sağlıklı yaşam için mutfak aletlerine https://www.hepsiburada.com/saglikli-yasam-icin-mutfak-aletleri-c-80349299 linkinden ulaşılabiliyor.

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