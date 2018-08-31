Hepsiburada'dan pratik mutfak aletleri

İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu Hepsiburada, yaz tatilinin ardından aldığı kiloları geri vermek ya da her daim formunu korumak isteyenlere buharlı pişiriciden yoğurt makinesine, katı meyve sıkacağından dumansız ızgaraya kadar sağlıklı yiyecekler hazırlamaya yardımcı onlarca çeşit mutfak aleti öneriyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, 30’dan fazla kategoride, 14 milyon ürün çeşidini müşterileriyle buluşturan Hepsiburada, birbirinden pratik ve avantajlı ürünleri müşterilerine ulaştırıyor.

Müşterilerinin alışveriş tercihlerini de inceleyen Hepsiburada, elektrikli ev aletleri kategorisinde en çok alışverişin 26-35 yaş aralığı tarafından yapıldığını açıkladı. Kategoriye en büyük ilgi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Muğla, Balıkesir ve Adana’dan geldi.

Meyve ve sebzeleri sıvı olarak tüketmeye olanak sunarak su içeriğini ve besin değerini kaybetmemelerini sağlayan meyve sıkacaklarından buz kırma özelliği olan blenderlara kadar onlarca çeşit mutfak aletine Hepsiburada kolaylığı ve güvencesiyle ulaşılabiliyor. Buz gibi bir smoothie ya da taze meyve suyu ile serinlerken vitamin depolamak isteyenler çeşit çeşit markanın ürününe Hepsiburada’nın hızlı teslimat seçeneklerinden birini tercih ederek sahip olabiliyor.