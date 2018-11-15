Merve DUNDAR - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, (DHA)- E-ticaret platformu Hepsiburada bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği 'Efsane Cuma' kampanyası ile hedef büyüttü. Milyonlarca üründe indirimin uygulandığı kampanya ile geçen yıl bir günde 12 milyon ziyaret alan firmanın bu yılki hedefi 20 milyon ziyaret.

Hepsiburada bu yıl temeline, Türk ekonomisine katkı sağlamayı ve enflasyonla mücadeleyi alan "Efsane Cuma" kampanyasının detaylarını düzenlediği basın toplantısı ile duyurdu. Her sene Kasım ayında düzenlenen kampanyayla ilgili bilgileri firmanın Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler, Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, Pazarlama Grup Başkanı Yüce Zerey ve Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci paylaştı.

550 MİLYON ÜRÜN SİPARİŞ İÇİN HAZIR

Geçen yıl düzenlenen 'Efsane Cuma' ile toplam 12 milyon ziyaret aldıklarını dile getiren Mutlu Erturan, "Geçtiğimiz yıl saat 00.00'da dakikada bin 200 işlem gerçeklemiş ve o gün içinde toplam 252 milyon liralık ciro yapmıştık. En fazla sağlık, güzellik, kitap, anne-bebek ve çocuk, telefon kategorilerinde satış yapılmıştı. Bu seneye baktığımız zaman hazırlıklar yine müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre belirlendi. Platformumuzda 15 bin iş ortağımız var. Şu anda 550 milyon adet ürün sipariş için bekliyor. Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek kategorilerimiz mevcut. Bu yıldan beklentimiz toplam 20 milyonun üzerinde ziyaret. Sağlık, güzellik, anne-bebek ve çocuk, kitap, kozmetik, elektronik alanları ise en çok satışın olacağını düşündüğümüz kategoriler" diye konuştu.