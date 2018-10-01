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Hepsiexpress'in yeni uygulaması İzmir ve Bursa’da hizmet vermeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 15:05 | Son Güncelleme

 E-TİCARET platformu Hepsiburada’nın iştiraki Hepsiexpress, “Ertesi Gün Randevulu Teslimat” modelini İzmirli ve Bursalı müşterilerinin hizmetine sundu.

Hepsiexpress'in yeni uygulaması İzmir ve Bursa’da hizmet vermeye başladı

İSTANBUL, (DHA)- E-TİCARET platformu Hepsiburada’nın iştiraki Hepsiexpress, “Ertesi Gün Randevulu Teslimat” modelini İzmirli ve Bursalı müşterilerinin hizmetine sundu.

Türkiye’nin yaklaşık 30 milyar lira büyüklüğündeki çok kanallı ve online perakende pazarının yüzde 65’ine erişen Hepsiexpress, “Randevulu Kargo Teslimat Modeli”ni İzmir ve Bursa’ya da taşıdı.

“ERTESİ GÜN RANDEVULU TESLİMAT” NEDİR?

Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerinden yola çıkarak hizmetlerini geliştiren Hepsiexpress, kargolarının istedikleri saat diliminde ve belirttikleri lokasyona ulaşmasını isteyen müşterileri için “Ertesi Gün Randevulu” teslimat modelini oluşturdu. İzmir ve Bursa’da ilk defa Hepsiexpress tarafından uygulanan modele göre; saat 20.00’ye kadar sipariş veren müşteriler, ertesi gün 09.00-13.00, 13.00-18.00 ya da 18.00-23.00 aralıklarından kendileri için uygun olanı seçerek siparişlerine hızlıca ulaşabiliyor. Müşteriler aynı zamanda randevu saatlerinde değişiklik ya da iptal de yapabiliyor. Ertesi Gün Randevulu teslimatı tercih eden İzmirli ve Bursalı müşteriler sipariş verdikleri ürünü Cumartesi günü de dahil olmak üzere haftanın altı günü teslim alabiliyorlar.

ALIŞVERİŞİN KONTROLÜ MÜŞTERİLERDE

Hepsiexpress, kargoların müşterinin uygun olduğu zaman diliminde, hasarsız ve dakik olarak teslim edilmesi ilkesiyle çalışarak, e-ticaret sektörünün kalite standartlarının yükselmesine de destek oluyor. Bununla birlikte, e-ticaretten alışveriş yapan müşterilerin ihtiyaçlarını gözeterek; aynı gün, ertesi gün randevulu, hafta sonu teslimat seçenekleri ve randevulu iade hizmeti gibi yenilikçi hizmet modellerini e-ticaret sistemine kazandırırken, müşteri deneyimini mükemmelleştirmeyi de hedefliyor. Hepsiexpress, özel eğitimlerden geçen ve performans sistemine dayalı çalışan profesyonel teslimat filosu sayesinde, müşterilerle sipariş verdikleri ürünleri hasarsız ve güvenilir bir şekilde buluşturuyor.

YÜZDE 100 YERLİ YAZILIM

Hepsiexpress, kendi ürettiği yüzde 100 yerli yazılım sayesinde müşterilerden alınan geribildirimlere dayanarak hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor. Yeni ihtiyaçlara göre operasyonlarını güncelliyor, müşteri şikayetlerini anlık takip edip çözüme ulaştırıyor, taşıyıcıların performansını izleyip değerlendiriyor ve müşteri memnuniyetini analiz ediyor.

(FOTOĞRAF)

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