Hepsinde aynı belirtiler görüldü! Manisa'da çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, Gördes Çiğiller 75. Yıl Ortaokulu’nda okuyan 46 öğrenci, öğle arasında okul dışında dağıtılan yemekten yedi. Yemeğin ardından mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayeti yaşayan 46 öğrenciden 19’u gıda zehirlenmesi şüphesiyle Gördes Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede gözlem altında tutulan öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YEDİKLERİ PİLAV VE AYRANDAN RAHATSIZLANDILAR

Hastanede çocukların durumu hakkına bilgi alan veliler, çocukların durumlarının iyi olduğu ve yedikleri pilav ve ayrandan dolayı rahatsızlandıklarını belirtti.

VATANDAŞLARA DAĞITILMADAN ÖĞRENCİLERE VERİLMİŞ

Öte yandan, tavuklu pilav ve ayrandan oluşan yemeğin vatandaşlara dağıtılmadan önce öğle arasına çıkan öğrencilere verildiği, yaşanılan gıda zehirlenmesi şüphesinin ardından ise yemeğin iptal edildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, gıdadan numune alındığı bildirildi.

Kaynak: İHA

