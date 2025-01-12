Hepsinde hastalık tespit edildi! O ülkeden geri döndü, Mersin'de imha edildi

Türkiye'de en çok tüketilen sebzelerin başında gelen patateste 'bitki hastalığı' tespit edildi. Tunus'a ihraç edildikten sonra iade edilen patateslerin imhası Mersin'de devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, halk sağlığını korumak amacıyla tespit edilen patateslerin imha sırasında işlemleri yakında takip etti. Mersin’in Tarsus ilçesine getirilen 400 ton yemeklik patates ürünü Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü ekipleri kontrolünde imha yapıldı.

KONTROLLERİN SONUNDA İMHA EDİLDİ!

Tarsus Katı Atık Tesisinde açıklama yapan Mersin Zirai Karantina Müdürü Şeref Kabaoğlu, iade edilen ürünlerin bitki hastalığından dolayı iade edildiğini, yapılan kontrollerin sonunda imha edildiğini söyledi.

Kabaoğlu, "Ülkemizde Tunus’a ihraç edilen ve Tunus’tan iade edilen 2 bin 500 patates müdürlüğümüze yapılan müracaat üzerine Taşucu limanı açığında bulunan gemiden numune alınıp Müdürlüğümüz laboratuvarına getirilmiştir. Yapılan kontrol ve analiz sonucunda ürünün uygun olmadığı değerlendirilerek imhasına karar verilmiştir. İmha işlemlerine başladık. Şuana kadar 400 ton imhası yapıldı. İade edilen ürünler tamamen imha edilecektir" dedi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır