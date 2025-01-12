HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Hepsinde hastalık tespit edildi! O ülkeden geri döndü, Mersin'de imha edildi

Hepsinde hastalık tespit edildi! O ülkeden geri döndü, Mersin'de imha edildi

12.01.2025 18:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunus'a ihraç edilen ve bitki hastalığı tespit edilen bakteri nedeniyle iade edilen 2 bin 500 ton patatesin bugün 400 tonu Mersin’in Tarsus ilçesinde Katı Atık Tesisi’nde imha edildi. Tarsus Katı Atık Tesisinde açıklama yapan Mersin Zirai Karantina Müdürü Şeref Kabaoğlu, iade edilen ürünlerin bitki hastalığından dolayı iade edildiğini, yapılan kontrollerin sonunda imha edildiğini söyledi.

Hepsinde hastalık tespit edildi! O ülkeden geri döndü, Mersin'de imha edildi

Türkiye'de en çok tüketilen sebzelerin başında gelen patateste 'bitki hastalığı' tespit edildi. Tunus'a ihraç edildikten sonra iade edilen patateslerin imhası Mersin'de devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, halk sağlığını korumak amacıyla tespit edilen patateslerin imha sırasında işlemleri yakında takip etti. Mersin’in Tarsus ilçesine getirilen 400 ton yemeklik patates ürünü Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü ekipleri kontrolünde imha yapıldı.

AW368861_03

KONTROLLERİN SONUNDA İMHA EDİLDİ!

Tarsus Katı Atık Tesisinde açıklama yapan Mersin Zirai Karantina Müdürü Şeref Kabaoğlu, iade edilen ürünlerin bitki hastalığından dolayı iade edildiğini, yapılan kontrollerin sonunda imha edildiğini söyledi.

AW368861_04

Kabaoğlu, "Ülkemizde Tunus’a ihraç edilen ve Tunus’tan iade edilen 2 bin 500 patates müdürlüğümüze yapılan müracaat üzerine Taşucu limanı açığında bulunan gemiden numune alınıp Müdürlüğümüz laboratuvarına getirilmiştir. Yapılan kontrol ve analiz sonucunda ürünün uygun olmadığı değerlendirilerek imhasına karar verilmiştir. İmha işlemlerine başladık. Şuana kadar 400 ton imhası yapıldı. İade edilen ürünler tamamen imha edilecektir" dedi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Mersin Tunus
En Çok Okunan Haberler
Hepsinde hastalık tespit edildi! O ülkeden geri döndü, Mersin'de imha edildi

Hepsinde hastalık tespit edildi! O ülkeden geri döndü, Mersin'de imha edildi

Portekiz basını haklı çıktı: Kerem Aktürkoğlu’nun kabusu gerçek oldu!

Portekiz basını haklı çıktı: Kerem Aktürkoğlu’nun kabusu gerçek oldu!

Almanya'da 35 yıl sonra ilk salgın! Hayvanat bahçesi, hayvan parkı ve çocuk çiftlikleri kapatıldı

Almanya'da 35 yıl sonra ilk salgın! Hayvanat bahçesi, hayvan parkı ve çocuk çiftlikleri kapatıldı

Üsküdar'daki görüntüler gündem oldu! "Burası insan dışkılarıyla doluyor"

Üsküdar'daki görüntüler gündem oldu! "Burası insan dışkılarıyla doluyor"

Hem yiyip hem eğlendiler, kuyruğun sonu gözükmedi

Hem yiyip hem eğlendiler, kuyruğun sonu gözükmedi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.