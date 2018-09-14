Hepsini bir bir anlattı! 'Bıçakla yatak odama girdi ve...'

Televizyona çıkıp canlı yayında 16 yıl önce yaşadıklarını anlatan Elizabeth Smart, 9 ay boyunca yaşadıklarını anlatarak yetkililere seslendi.

Cinsel istismar mağduru kadın yıllar sonra yaşadıklarını anlattı

1 / 14 Utah, Salt Lake City'deki evinden 14 yaşındayken kaçırılan Elizabeth Smart, tam 9 ay boyunca cinsel istismara uğradı.

2 / 14 Pedofili hastası Brian David Mitchell, küçük kızın kaldığı evin mutfak camından girdi.

3 / 14 Elindeki bıçakla kızın odasına giren pedofili hastası, kızı kaçırdı.

4 / 14 Mitchell ve eşi Wanda tam 9 ay boyunca küçük kızı istismar ettiler.

5 / 14 Şu an 30 yaşında olan talihsiz kadın kamera karşısına geçti ve yaşadıklarını anlattı.

6 / 14 Onu kaçıranlardan 64 yaşındaki Wanda Barzee, 15 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakılacak.

7 / 14 Smart şimdi Barzee'nin de onu kaçıran Mitchell kadar suçlu olduğunu duyurmaya çalıştı.

8 / 14 Utah adliyesinde kameralar karşısına geçen Smart, yaşadığı kabusun detaylarını anlattı.

9 / 14 Smart, "Kocası bana tecavüz ederken o yanımda oturmayı tercih etti."

10 / 14 "Kocasını tecavüz esnasında cesaretlendiriyordu."

11 / 14 "Hiçbir zaman bana yardımcı olmadı."

12 / 14 "Hatta bana kölesiymişim gibi davrandı."

13 / 14 "Ve bana yaşattıklarından sonra onun hapisten çıkmasına nasıl izin veriliyor!" sözleriyle hislerini anlatmaya çalıştı.