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Hepsini bir bir anlattı! 'Bıçakla yatak odama girdi ve...'

DÜNYA HABERLERİ  | 14.09.2018 11:22 | Son Güncelleme

2002 yılında pedofili hastası Brian David Mitchell tarafından kaçırılan Elizabeth Smart, hayatının nasıl kaldırılamayacak bir çileye dönüştüğünü anlattı.

Televizyona çıkıp canlı yayında 16 yıl önce yaşadıklarını anlatan Elizabeth Smart, 9 ay boyunca yaşadıklarını anlatarak yetkililere seslendi.

Cinsel istismar mağduru kadın yıllar sonra yaşadıklarını anlattı

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Utah, Salt Lake City'deki evinden 14 yaşındayken kaçırılan Elizabeth Smart, tam 9 ay boyunca cinsel istismara uğradı.
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Pedofili hastası Brian David Mitchell, küçük kızın kaldığı evin mutfak camından girdi.
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Elindeki bıçakla kızın odasına giren pedofili hastası, kızı kaçırdı.
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Mitchell ve eşi Wanda tam 9 ay boyunca küçük kızı istismar ettiler.
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Şu an 30 yaşında olan talihsiz kadın kamera karşısına geçti ve yaşadıklarını anlattı.
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Onu kaçıranlardan 64 yaşındaki Wanda Barzee, 15 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakılacak.
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Smart şimdi Barzee'nin de onu kaçıran Mitchell kadar suçlu olduğunu duyurmaya çalıştı.
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Utah adliyesinde kameralar karşısına geçen Smart, yaşadığı kabusun detaylarını anlattı.
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Smart, "Kocası bana tecavüz ederken o yanımda oturmayı tercih etti."
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"Kocasını tecavüz esnasında cesaretlendiriyordu."
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"Hiçbir zaman bana yardımcı olmadı."
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"Hatta bana kölesiymişim gibi davrandı."
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"Ve bana yaşattıklarından sonra onun hapisten çıkmasına nasıl izin veriliyor!" sözleriyle hislerini anlatmaya çalıştı.
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Genç kadın eğer onu kaçıranlar serbest kalırsa güvenliğinin tehlikede olacağını düşünüyor.
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Anahtar Kelimeler:
Elizabeth Smart cinsel istismar taciz tecaviz

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