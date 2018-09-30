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Hepsini imha ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 12:26 | Son Güncelleme

Büyük Buhran döneminde, A.B.D.’de çiftçilerin refahına odaklanan bir birim kuruldu.

Tarımsal Güvenlik İdaresi (FSA) isimli birim, dönemin zor ve yıpratıcı koşullarını belgeleyebilmek adına bir grup fotoğrafçı görevlendirdi.

ABD'deki büyük buhrandan gizli kalmış fotoğraflar

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Fotoğrafçıların görevi, ülkedeki yoksulluğu tüm çıplaklığıyla ortaya koyacak bir dizi fotoğraf çekmekti.
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Bu program kapsamında aşağı yukarı 160.000 kare fotoğraf çekildi ve bunların sadece yarısından azı basılabildi.
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Kendisi de bir ekonomist ve fotoğrafçı olan Roy Stryker ekibin başındaki kişi olarak görev yapmaktaydı.
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Stryker, göreve gönderilen her fotoğrafçıya, doğru talimatları vermek konusunda titizlikle çalıştı.
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Fotoğraflar eline ulaştıkça da editör ekibiyle beraber daha sonradan “insafsızca” olarak nitelendirilecek bir değerlendirme süreci yürüttü.
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Roy Stryker’ın insafsız bulunmasının sebebi, standardına uymayan her negatifi, üzerinde delikler açarak imha ettirmesiydi.
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Böylece negatiflerin tekrar kullanılma ihtimalinin önüne geçilmek isteniyordu.
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Program kapsamında görevlendirilen fotoğrafçılardan Ben Shah ise imha sürecine dair hislerini şöyle anlatıyordu: “Roy editörlük sürecinde biraz diktatörce davrandı ve çok sayıda fotoğrafımı mahvetti; daha sonra ise bu davranışından vazgeçti. Negatifler üzerinde delik açardı. Bu karelerden bazıları inanılmaz şekilde değerliydi.”
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Anahtar Kelimeler:
ABD büyük buhran

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