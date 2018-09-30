Hepsini imha ettiler

Tarımsal Güvenlik İdaresi (FSA) isimli birim, dönemin zor ve yıpratıcı koşullarını belgeleyebilmek adına bir grup fotoğrafçı görevlendirdi.

ABD'deki büyük buhrandan gizli kalmış fotoğraflar

1 / 20 Fotoğrafçıların görevi, ülkedeki yoksulluğu tüm çıplaklığıyla ortaya koyacak bir dizi fotoğraf çekmekti.

2 / 20 Bu program kapsamında aşağı yukarı 160.000 kare fotoğraf çekildi ve bunların sadece yarısından azı basılabildi.

3 / 20 Kendisi de bir ekonomist ve fotoğrafçı olan Roy Stryker ekibin başındaki kişi olarak görev yapmaktaydı.

4 / 20 Stryker, göreve gönderilen her fotoğrafçıya, doğru talimatları vermek konusunda titizlikle çalıştı.

5 / 20 Fotoğraflar eline ulaştıkça da editör ekibiyle beraber daha sonradan “insafsızca” olarak nitelendirilecek bir değerlendirme süreci yürüttü.

6 / 20 Roy Stryker’ın insafsız bulunmasının sebebi, standardına uymayan her negatifi, üzerinde delikler açarak imha ettirmesiydi.

7 / 20 Böylece negatiflerin tekrar kullanılma ihtimalinin önüne geçilmek isteniyordu.

8 / 20 Program kapsamında görevlendirilen fotoğrafçılardan Ben Shah ise imha sürecine dair hislerini şöyle anlatıyordu: “Roy editörlük sürecinde biraz diktatörce davrandı ve çok sayıda fotoğrafımı mahvetti; daha sonra ise bu davranışından vazgeçti. Negatifler üzerinde delik açardı. Bu karelerden bazıları inanılmaz şekilde değerliydi.”

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