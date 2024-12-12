HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hepsini Libya’dan Türkiye’ye gelip avladı! Tanesi 3 buçuk milyon lira… Zengin Araplara satacakmış!

Hepsini Libya’dan Türkiye’ye gelip avladı! Tanesi 3 buçuk milyon lira… Zengin Araplara satacakmış!

12.12.2024 14:04
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

İçerik devam ediyor
12.12.2024 14:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Havalimanı’nda 10 tane Gökdoğan, yurt dışına kaçırılmak üzereyken ele geçirildi. Tanesi 100 bin dolardan satılan bu kuşların Libya’dan Türkiye’ye gelen bir hayvan kaçakçısı tarafından Samsun civarında yakalandıkları öğrenildi. Kuşların zengin Araplara satılacağı iddia edilirken çöllerde avcılık yapmak için kullandıkları da ortaya çıktı.

Gökdoğan ya da diğer adıyla göksungur… Bu yırtıcı kuş özellikle Arap coğrafyasında hem prestij hem de zenginliğin göstergesi, ev ya da araba fiyatına satılıyor. Hal böyle olunca da kaçakçıların da gözdesi haline gelen 10 gökdoğan kuşu yurt dışına kaçırılmak üzereyken İstanbul Havalimanı’nda ele geçirildi.

İstanbul’da emniyet güçleri önemli bir operasyona imza attı. Polis son anda Arap çöllerinde eğlence amaçlı kullanılmak üzere yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 10 gökdoğan kuşuna el koydu. Gökdoğan avcı kuşların en nadide türlerinden av sırasında 390 kilometreye varan hızlarda dalabiliyor. Bu mucizevi kuş özellikle Arap dünyasında çok popüler, fiyatları yüzbinlerce dolara kadar çıkıyor. Bu kuşlar zengin Araplar tarafından güç göstergesi olarak da kullanılıyor.

1

HEPSİNİ SAMSUN CİVARINDA YAKALAMIŞ

Kaçakçılar da o yüzden bu pazardan pay kapmak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Libya’dan Türkiye’ye gelen bir kaçak hayvan avcısı da gökdoğanları avlamak için harekete geçti. Kaçakçı gökdoğan kuşlarının Samsun civarında olduklarını tespit ederek harekete geçti ve tam 10 gökdoğan kuşu yakaladı ardından da her bir kuşa sahte pasaport hazırladı.

2

ZENGİN ARAPLAR ÇÖLDE AVLANSIN DİYE ALIYOR

Gökdoğan kuşlarının her birinin fiyatının ise 100 bin dolardan başladığı öğrenildi. Yani her bir kuşun fiyatı neredeyse 3 buçuk milyon liraya yakın ve bu kuşların kaçırılmasının amacı ise oldukça dikkat çekti. Özellikle zengin Arapların bu kuşlarla çölde avlandığı öne sürüldü. Bu yüzden de gökdoğan kuşlarının fiyatları oldukça yüksek rakamlara ulaşabiliyor.

3

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Türkiye’de yakaladığı gökdoğan kuşları ile milyon dolar kazanma hayali kuran kaçakçı ise ahşap kafeslerle İstanbul Havalimanı’na geldi. Ekol TV'de yer alan habere göre; İlk güvenlik noktasından geçmeyi başaran kaçakçının ikinci güvenlik noktasında taşıdığı tahta kafeslerin kapakları açıldı. İstanbul Kaçakçılık Suçları ile Mücadele şube polisleri gökdoğanları ele geçirerek şüpheli şahsı gözaltına aldı. Ardından da ele geçirilen gökdoğan kuşları koruma altına alındı. Kuşların bir süre doğaya tekrar salınacakları öğrenildi.

4

5

6Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Havalimanı kuş arap zengin Gökdoğan
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret için konuşulan rakamı hesap yaparak çürüttü! 'Düzleyelim' diyerek olması gereken rakamı söyledi... En düşük emekli maaşını da verdi

Asgari ücret için konuşulan rakamı hesap yaparak çürüttü! 'Düzleyelim' diyerek olması gereken rakamı söyledi... En düşük emekli maaşını da verdi

Bir öğretmen bunu nasıl yapar derken öğretmen bile olmadığı ortaya çıktı

Bir öğretmen bunu nasıl yapar derken öğretmen bile olmadığı ortaya çıktı

Ocak zammında yüzde 5 daha az zam alacaklar!

Ocak zammında yüzde 5 daha az zam alacaklar!

Suriye'ye dönüş sürüyor! 14 yıllık hasret gözyaşlarıyla sona erdi: "Tehdit edildik, zorlandık, sürgün edildik..."

Suriye'ye dönüş sürüyor! 14 yıllık hasret gözyaşlarıyla sona erdi: "Tehdit edildik, zorlandık, sürgün edildik..."

Güngören'de bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Güngören'de bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kürekle öldürülen koca cinayetinde fuhuş detayı! "1500 lira karşılığında..."

Kürekle öldürülen koca cinayetinde fuhuş detayı! "1500 lira karşılığında..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.