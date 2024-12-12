Hepsini Libya’dan Türkiye’ye gelip avladı! Tanesi 3 buçuk milyon lira… Zengin Araplara satacakmış!

Gökdoğan ya da diğer adıyla göksungur… Bu yırtıcı kuş özellikle Arap coğrafyasında hem prestij hem de zenginliğin göstergesi, ev ya da araba fiyatına satılıyor. Hal böyle olunca da kaçakçıların da gözdesi haline gelen 10 gökdoğan kuşu yurt dışına kaçırılmak üzereyken İstanbul Havalimanı’nda ele geçirildi.

İstanbul’da emniyet güçleri önemli bir operasyona imza attı. Polis son anda Arap çöllerinde eğlence amaçlı kullanılmak üzere yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 10 gökdoğan kuşuna el koydu. Gökdoğan avcı kuşların en nadide türlerinden av sırasında 390 kilometreye varan hızlarda dalabiliyor. Bu mucizevi kuş özellikle Arap dünyasında çok popüler, fiyatları yüzbinlerce dolara kadar çıkıyor. Bu kuşlar zengin Araplar tarafından güç göstergesi olarak da kullanılıyor.

HEPSİNİ SAMSUN CİVARINDA YAKALAMIŞ

Kaçakçılar da o yüzden bu pazardan pay kapmak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Libya’dan Türkiye’ye gelen bir kaçak hayvan avcısı da gökdoğanları avlamak için harekete geçti. Kaçakçı gökdoğan kuşlarının Samsun civarında olduklarını tespit ederek harekete geçti ve tam 10 gökdoğan kuşu yakaladı ardından da her bir kuşa sahte pasaport hazırladı.

ZENGİN ARAPLAR ÇÖLDE AVLANSIN DİYE ALIYOR

Gökdoğan kuşlarının her birinin fiyatının ise 100 bin dolardan başladığı öğrenildi. Yani her bir kuşun fiyatı neredeyse 3 buçuk milyon liraya yakın ve bu kuşların kaçırılmasının amacı ise oldukça dikkat çekti. Özellikle zengin Arapların bu kuşlarla çölde avlandığı öne sürüldü. Bu yüzden de gökdoğan kuşlarının fiyatları oldukça yüksek rakamlara ulaşabiliyor.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Türkiye’de yakaladığı gökdoğan kuşları ile milyon dolar kazanma hayali kuran kaçakçı ise ahşap kafeslerle İstanbul Havalimanı’na geldi. Ekol TV'de yer alan habere göre; İlk güvenlik noktasından geçmeyi başaran kaçakçının ikinci güvenlik noktasında taşıdığı tahta kafeslerin kapakları açıldı. İstanbul Kaçakçılık Suçları ile Mücadele şube polisleri gökdoğanları ele geçirerek şüpheli şahsı gözaltına aldı. Ardından da ele geçirilen gökdoğan kuşları koruma altına alındı. Kuşların bir süre doğaya tekrar salınacakları öğrenildi.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır