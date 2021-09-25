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  4. Hepsini piyasaya süreceklerdi! Yakayı ele verdiler

Hepsini piyasaya süreceklerdi! Yakayı ele verdiler

25.09.2021 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasaya sürülmek üzere yurt dışından Sakarya’ya getirilen 2 bin adet 50 dolarlık sahte Amerikan Doları, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hepsini piyasaya süreceklerdi! Yakayı ele verdiler

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte piyasaya sahte para sürüleceği yönündeki istihbari bilgiler neticesinde harekete geçti.

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2 BİN ADET 50 DOLARLIK AMERİKAN DOLARI

Ekipler gerçekleşen çalışma neticesinde, piyasaya sahte para sürmek isteyen 2 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 bin adet 50 dolarlık Amerikan Doları ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Amerikan Doları Sakarya
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