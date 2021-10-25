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  4. Hepsinin bağlantı noktasıydı! Köprü ulaşıma kapatıldı

Hepsinin bağlantı noktasıydı! Köprü ulaşıma kapatıldı

25.10.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'un Türkeli ilçesinde bulunan Yılanlık mevkiindeki geçici köprü sağanak yağış nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Güvenlik sebebiyle kullanımı durdurulan köprü birçok köye ulaşım sağlıyordu. Sağanak yağış nedeniyle bazı köy yollarının da hasar gördüğü ortaya çıktı. Tespitlere gün ağarınca başlanacak.

Hepsinin bağlantı noktasıydı! Köprü ulaşıma kapatıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yılanlık mevkiindeki geçici köprü güvenlik açısından ulaşıma kapatıldı.

SELDE YIKILAN KÖPRÜNÜN YERİNE KURULMUŞTU

İlçede gün boyu etkili olan sağanak yağış nedeniyle Türkeli Deresi'nde su seviyesi yükseldi. 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi nedeniyle yıkılan Yılanlık Köprüsü yerine yapılan geçici köprü ise sel sularının arasında kaldı. Çok sayıda köye bağlantı sağlayan geçici köprü, jandarma trafik ekipleri tarafından güvenlik açısından ulaşıma kapatıldı.

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KÖY YOLLARINDA DA HASAR MEYDANA GELDİ

İlçede sağanak yağış nedeniyle bazı köy yollarında hasar meydana gelirken, ekipler gün ağarınca hasar tespiti için çalışma başlatacak.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sinop
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