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  4. Hepsiyle ayrı ayrı önce kahvaltı yapıp sonra katletmiş! Bir evde 4 ceset... 'Derin dondurucu' vahşetinde istenen ceza belli oldu

Hepsiyle ayrı ayrı önce kahvaltı yapıp sonra katletmiş! Bir evde 4 ceset... 'Derin dondurucu' vahşetinde istenen ceza belli oldu

05.06.2024 14:41
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İzmir'de bir evden 4 cesedin çıktığı 'derin dondurucu' vahşetinde ortaya çıkan kahvaltı detayı tüyler ürpertti. İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir evde derin dondurucu ve buzdolabında Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesetlerinin bulunmasına ilişkin tutuklu sanık hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek 3 kadına karşı kasten öldürme" ve "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Hepsiyle ayrı ayrı önce kahvaltı yapıp sonra katletmiş! Bir evde 4 ceset... 'Derin dondurucu' vahşetinde istenen ceza belli oldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tutuklu sanık S.H'nin iddianamedeki ifadesinde, maktullerden dini nikahlı eşi Gulkamar Hanymova'nın (54) kendisini aldattığını düşündüğü, bu nedenle haberi olmadan telefonuna görüşme kayıtlarını tutan bir program kurduğu, bu programla olaydan 2 ve 9 ay önce Gulkamar'ın başka erkeklerle görüşmesini yakaladığı ve olay günü bu nedenle tartıştıkları yer aldı.

İLK CİNAYETTEN SONRA DİĞERLERİNİ BEKLERKEN KAHVALTI HAZIRLAMIŞ

İddianamede, sanık S.H'nin Çeşme'de inşaatlarda çalıştığını, 13 Haziran'da Gulkamar Hanymova ve yakınlarını öldürmek amacıyla Bayraklı'daki eve geldiğini, o sırada evde yalnız olan Ruslan Kerimov'u öldürdüğünü, Gulkamar Hanymova ve kızlarının eve gelmesini beklerken kahvaltı hazırladığını anlattığı kaydedildi.

Eve ilk gelen Gulkamar Hanymova ile önce kahvaltı yaptıklarını, daha sonra onu öldürdüğünü ifade eden S.H'nin, bir süre sonra eve Hanymova'nın kızı Laçin Geldiyarova'nın (28) geldiğini, onunla da kahvaltı yaptıklarını, aynı bıçakla bu kişiyi de öldürdüğünü kaydettiği, son olarak eve gelen Leyla Geldiyarova'yı (30) öldürdüğünü söylediği belirtildi.

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Sanığın, cesetleri önce kanalizasyona atmayı düşündüğü, ancak Gulkamar Hanymova'nın kendisine iyilikleri nedeniyle toprağa verme kararı aldığını anlattığı, cesetleri çürümemeleri için aldığı dondurucu ve buzdolabına koyduğu da iddianamede yer aldı.

S.H'nin 17 Haziran'da inşaatta çalışmak için Çeşme'ye gittiği, daha önce yanında çalıştığı M.A'ya "karımı ve çocuklarımı öldürdüm, beni kenarda bir işte çalıştır, görünmem lazım" dediği aktarılan iddianamede, o sırada konuşmayı H. adlı bir kişinin duyduğu kaydedildi.

İddianamede, sanığın öldürdüğü kişilerin telefonlarını sattığı, memleketine kaçmak için hazırlık yaptığı esnada yakalandığı ve yaptıklarından pişman olmadığı ifade edildi.

Bayraklı ilçesinde 18 Haziran 2023'te bir eve giden polis ekipleri, derin dondurucuda vücut bütünlükleri bozulduğu tespit edilen Türkmenistan uyruklu anne Gulkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova ve Laçin Geldiyarova ile Ruslan Kerimov'a ait cesetleri bulmuştu. Gizlendiği Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli S.H. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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