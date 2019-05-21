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Her 10 haneden 2'si ya da 3'ünde 1 yaşlı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 12:32 | Son Güncelleme

ADRESE Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin 2018 yılı sonuçlarına göre, Türkiye'deki toplam 23 milyon 221 bin 218 haneden 5 milyon 374 bin 625'inde, 'yaşlı nüfus' olarak tanımlanan 65 ve daha üzeri en az 1 birey bulunuyor.

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA) - ADRESE Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin 2018 yılı sonuçlarına göre, Türkiye'deki toplam 23 milyon 221 bin 218 haneden 5 milyon 374 bin 625'inde, 'yaşlı nüfus' olarak tanımlanan 65 ve daha üzeri en az 1 birey bulunuyor. Her 10 haneden 2'si ya da 3'ünde en az 1 yaşlı birey yaşıyor.
Yaşlı birey bulunan hanelerin yüzde 24'ü, tek kişilik hanelerden oluşuyor. En az 1 yaşlı birey bulunan yaklaşık 5,5 milyon hanenin 1 milyon 292 bin 370'ini tek kişilik haneler oluşturdu. Tek kişilik hanelerin yüzde 76,1'ini yaşlı kadınlar, yüzde 23,9'unu ise yaşlı erkekler oluşturdu. Çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan 1 milyon 554 bin 653 'geniş aile'de ise en az 1 yaşlı birey bulunuyor. Tek başına yaşayan yaşlıların oranının en yüksek olduğu il Burdur, tek başına yaşayan yaşlıların oranının en düşük olduğu il ise Hakkari oldu.

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