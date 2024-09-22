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Her 10 kadından 1'inde görülüyor! Bir çok riski bulunuyor, uzak durmanın en kolay yolu kilonuza dikkat etmek

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
22.09.2024 14:20
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Kadın hayatının her evresinde sorunlara yol açabilen, tüm sağlığı yakından ilgilendiren bir tür endokrin bozukluk olan Polikistik over sendromuna değinen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Buyru açıkladı, “Polikistik over sendromu, kadın hayatının her evresinde sorunlara yol açabilen, tüm sağlığı yakından ilgilendiren bir tür endokrin bozukluk. Sadece üremeyle ilgili problemlere yol açmıyor, genç kızlıktan menopoza kadar bir takım sağlık risklerini de beraberinde getiriyor”

Her 10 kadından 1'inde görülüyor! Bir çok riski bulunuyor, uzak durmanın en kolay yolu kilonuza dikkat etmek

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, polikistik over sendromunun, kadın hayatının her evresinde sorunlara yol açabilen, tüm sağlığı yakından ilgilendiren bir tür endokrin bozukluk olduğunu ifade etti. Sendromun sadece üremeyle ilgili problemlere yol açmadığını vurgulayan Buyru, genç kızlıkta kilo almayla ilgili problemlerin ortaya çıkmasına yol açtığını belirtti. Prof. Dr. Buyru, sendromu yaşayan genç kızlarda, erkeklik hormonlarındaki artışa bağlı olarak tüylenme, saç dökülmesi, ciltte yağlanma ve sivilcelerin daha sık görüldüğünü aktardı. Öte yandan Buyru, sendromu kontrol altına almanın en etkili yolunun kilo vermek olduğunu vurguladı.

“POLİKİSTİK OVER SENDROMU OLAN KADINLAR HAMİLELİKTE DE PROBLEM YAŞAYABİLİR”

Sendromun, hamilelikte de sağlık sorunlarına yol açtığını belirten Buyru, “Polikistik over sendromlu kadınlarda gebeliğe bağlı şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği gibi problemler daha sık karşımıza çıkıyor. Bunların da kilo kontrolüyle, beslenmeyle, bazı destek tedavileriyle, ilaçlarla ortadan kaldırılması söz konusu olabiliyor” ifadelerini kullandı.

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“POLİKİSTİK OVER SENDROMU MENOPOZDA DA SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR”

Sendromun, önlem alınmadığı takdirde menopoz döneminde de sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken Buyru, “Rahim içinde kalınlaşma, rahim içi kanserinde artış, kalp damar hastalıkları riskinde artış, şeker hastalığında artış ve kadının genel sağlığını tehdit eden problemler olarak karşımıza çıkabiliyor” ifadelerini kullandı.

“POLİKİSTİK OVER SENDROMUMUN ORTAYA ÇIKIŞINDA İNSÜLİN DİRENCİNİN ROLÜ VAR”

Prof.Dr. Buyru, polikistik over sendromu olan kadınların yarısında insülin direnci olduğunu kaydetti. Yapılan çalışmaların, hastalığın ortaya çıkışında insülin direncinin rolünün olduğunu gösterdiğini aktaran Buyru, zayıf olan polikistik over sendromu hastalarında da insülin direnci görülebildiğini ifade etti. Kilo verildiği takdirde ileriki yıllarda ortaya çıkabilecek sağlık risklerinin de önüne geçilebileceğini vurgulayan Buyru, “Rahim içi kanseri, şeker hastalığı, kalp hastalıkları riskindeki artışı da bu yaşlarda alınacak önlemlerle ortadan kaldırmak ya da riski azaltmak söz konusu olabiliyor. Kadın üreme çağına gelip çocuk sahibi olmak istediğinde yine adet düzensizliği, yumurtlama problemine bağlı olarak gebe kalamama gibi problemlerle karşımıza çıkabiliyor. Bu durumda da çocuk isteği olmasa dahi adetlerini düzenlemek, rahim içi kanseri riskini azaltmak açısından önemli. İnsülin direncine karşı egzersiz, beslenme biçiminde değişiklik gibi önlemler almak gerekiyor. Polikistik over sendromlu hastalar hormon bozukluklarından dolayı çok da kolay kilo veremiyor. Bu durumda bir takım ilaçlar devreye girebiliyor. Doğurganlık çağında eğer kilo problemine polikistik over sendromu eşlik ediyorsa kilonun yüzde 5’ini vermek bile çok önemli olabiliyor. Yani 80 kilo bir kadın, 4-5 kilo vererek adetlerini düzene sokabiliyor, gebe kalabiliyor, yumurtlama problemleri ortadan kalkabiliyor” dedi.

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“POLİKİSTİK OVER SENDROMU OLANLAR TEDAVİ İLE HAMİLE KALABİLİR”

Polikistik over sendromu olanların tedavi ile hamile kalabildiğini belirten Buyru, “Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler arasında tedavisi en yüz güldürücü olanlar polikistik over sendromu olanlar. Çünkü gebe kalma şansı ağızdan alınan ilaçlarla ya da iğnelerle çok yüksek olabiliyor. Hatta sadece kilo vererek bile gebe kalmasını sağlamak mümkün. Tüp bebek yapıldığında çok fazla sayıda yumurta elde edip gebe kalma şansını arttırmak mümkün” bilgisini verdi.
(İHA)

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polikistik over sendromu hastalık polikistik over
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