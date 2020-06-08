Amerika’da kayıtlı her 10 seçmenden 8’i, ABD’nin “kontroldan çıktığını” düşünüyor. NBC ve Wall Street Journal’ın ortaklaşa yaptığı ankete katılanların çoğu Corona virüsünün yayılması endişesini taşırken, ekonominin gelecek yıldan önce normale döneceğini düşünmüyor. Seçmenler, Başkan Donald Trump’ın ülkeyi birleştirme kapasitesi konusunda ise iyimser değil.
Anket, Amerika genelinde Corona enfeksiyonuna bağlı can kayıplarının 100 bini aşması, Minneapolis’te George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken çekilen görüntülerinin infiale yol açması ve daha sonra hayatını kaybetmesi üzerine protestoların patlak vermesinden hemen sonra, 28 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Anket sonuçları, geçen Cuma açıklanan ve beklentilerin tersine düşüş kaydedildiği görülen Mayıs ayı işsizlik oranlarını kapsamıyor.
Trump'a destek yüzde 40 civarında
Ankete göre son iki haftada yaşanan gelişmelerin, seçmenin Trump ve Kasım’daki başkanlık seçimleriyle ilgili duruşunda bir değişikliğe yol açmadığı gözleniyor. Zira Biden’a olan destek hala ülke genelinde Trump karşısında yüksek. Trump’a destek ise yüzde 40 civarında seyrediyor.
Anketin en çarpıcı sonucu, ülke genelinde seçmenlerin yüzde 80’inin, yani bir başka deyişle her 10 Amerikalı’dan 8’inin, ülkede durumun kontroldan çıktığını düşünmesi.
Demokratların yüzde 92'si ABD'nin kontroldan çıktığını düşünüyor
Bu konuda rakip partilerin seçmenleri arasında da görüş birliği olduğu dikkat çekiyor. Demokratların yüzde 92’si “Amerika’nın kontroldan çıktığını” ifade ederken bu oran bağımsızlar arasında yüzde 78, Cumhuriyetçiler arasındaysa yüzde 66. Seçmenlerin yüzde 63’üyse kendilerinin ya da aile fertlerinden birinin Corona virüsüne yakalanabileceği konusunda endişeli olduğunu ifade ediyor.
Ekonominin normale dönüşünden yakın gelecekte umut yok
Seçmenlerin yüzde 46’sı ekonominin durumunu ‘’zayıf’’, yüzde 31’i ‘’orta’’, yüzde 17’siyse ‘’iyi’’ olarak tanımlıyor. Ankete katılanların sadece yüzde 5’i ekonominin durumunu ‘’mükemmel’’ buluyor. Yüzde 54’ü ise salgın sonrası ekonominin normale dönüşünün bir yıl ya da daha fazla süreceğine inanıyor.
Yüzde 59 Floyd'un ölümü ve polisin tutumunu yanlış buluyor
Anket, George Floyd’un ölümü ve sonrasında yaşanan protestolarla ilgili her kesimin kaygı duyduğunu da ortaya koyuyor. Seçmenlerin yüzde 59’u, Floyd’un ölümü ve polisin tutumundan rahatsız olduğunu vurguluyor. Bu görüşe katılanların yüzde 54’ü beyaz, yüzde 65’i Latin Amerika kökenli, yüzde 78’i ise siyah.
Öte yandan ankete katılan seçmenlerin yüzde 27’si, Floyd’un ölümü sonrası yaşanan şiddet olaylarını Floyd’un ölümünden daha kaygı verici bulduğunu söylüyor.
Cumhuriyetçi seçmenin yüzde 29'u Floyd'un ölümünü endişe verici buluyor
Floyd’un ölümü konusunda iki partiden de seçmenler arasında farklı yaklaşımlar göze çarpıyor. Demokrat partililerin yüzde 81’i ve bağımsızların yüzde 59’u Floyd’ün ölümünü endişe verici bulurken, Cumhuriyetçi partililerde bu oran yüzde 29’da kalıyor.
Görüş ayrılıkları olsa da seçmenlerin partilerinden bağımsız bir konuda birleştikleri de anketten çıkan sonuçlar arasında. Seçmenlerin yüzde 55’i, hem başkan hem de Kongre üyelerinin seçiminde, fazla değişim vaat etmese de uzlaşı ve görüş birliğine önem veren adayı destekleyeceğini ifade ediyor.
Seçmenlerin yüzde 35’i ise ülke içinde daha fazla bölünme pahasına da olsa büyük ve cesur değişiklik vaat eden adayı tercih ettiğini söylüyor.
Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin sonuçlarda ise Nisan ayına göre değişiklik gözlenmiyor. Ankete katılan seçmenlerin yüzde 49’u Demokrat Parti adayı Joe Biden’ı, yüzde 42’si ise Trump’ı destekliyor.