Amerika’da kayıtlı her 10 seçmenden 8’i, ABD’nin “kontroldan çıktığını” düşünüyor. NBC ve Wall Street Journal’ın ortaklaşa yaptığı ankete katılanların çoğu Corona virüsünün yayılması endişesini taşırken, ekonominin gelecek yıldan önce normale döneceğini düşünmüyor. Seçmenler, Başkan Donald Trump’ın ülkeyi birleştirme kapasitesi konusunda ise iyimser değil. Anket, Amerika genelinde Corona enfeksiyonuna bağlı can kayıplarının 100 bini aşması, Minneapolis’te George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken çekilen görüntülerinin infiale yol açması ve daha sonra hayatını kaybetmesi üzerine protestoların patlak vermesinden hemen sonra, 28 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Anket sonuçları, geçen Cuma açıklanan ve beklentilerin tersine düşüş kaydedildiği görülen Mayıs ayı işsizlik oranlarını kapsamıyor. Trump'a destek yüzde 40 civarında Ankete göre son iki haftada yaşanan gelişmelerin, seçmenin Trump ve Kasım’daki başkanlık seçimleriyle ilgili duruşunda bir değişikliğe yol açmadığı gözleniyor. Zira Biden’a olan destek hala ülke genelinde Trump karşısında yüksek. Trump’a destek ise yüzde 40 civarında seyrediyor.

Anketin en çarpıcı sonucu, ülke genelinde seçmenlerin yüzde 80’inin, yani bir başka deyişle her 10 Amerikalı’dan 8’inin, ülkede durumun kontroldan çıktığını düşünmesi. Demokratların yüzde 92'si ABD'nin kontroldan çıktığını düşünüyor Bu konuda rakip partilerin seçmenleri arasında da görüş birliği olduğu dikkat çekiyor. Demokratların yüzde 92’si “Amerika’nın kontroldan çıktığını” ifade ederken bu oran bağımsızlar arasında yüzde 78, Cumhuriyetçiler arasındaysa yüzde 66. Seçmenlerin yüzde 63’üyse kendilerinin ya da aile fertlerinden birinin Corona virüsüne yakalanabileceği konusunda endişeli olduğunu ifade ediyor. Ekonominin normale dönüşünden yakın gelecekte umut yok Seçmenlerin yüzde 46’sı ekonominin durumunu ‘’zayıf’’, yüzde 31’i ‘’orta’’, yüzde 17’siyse ‘’iyi’’ olarak tanımlıyor. Ankete katılanların sadece yüzde 5’i ekonominin durumunu ‘’mükemmel’’ buluyor. Yüzde 54’ü ise salgın sonrası ekonominin normale dönüşünün bir yıl ya da daha fazla süreceğine inanıyor. Yüzde 59 Floyd'un ölümü ve polisin tutumunu yanlış buluyor