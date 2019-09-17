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Her 100 çocuktan 3'ünü etkileyen hastalık; skolyoz

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.09.2019 11:11 | Son Güncelleme

OMURGA ve sırtta şekil bozukluğuyla kendini gösteren skolyoz hastalığına sahip 19 yaşındaki Onur Düzlüoğlu, 10 saat süren bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Her 100 çocuktan 3'ünü etkileyen hastalık; skolyoz

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - OMURGA ve sırtta şekil bozukluğuyla kendini gösteren skolyoz hastalığına sahip 19 yaşındaki Onur Düzlüoğlu, 10 saat süren bir operasyonla sağlığına kavuştu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Murat Songür, her 100 çocuktan 3'ünü etkileyen skolyoz hastalığının tedavi edilmediğinde yaşam kalitesi ve iş gücü kaybına neden olabileceğini söyledi.
Omurga eğriliği şikayetiyle BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne başvuran Onur Düzlüoğlu 10 saat süren, riskli ve zor bir ameliyat sonrası sağlığına kavuştu. Ameliyat sonrası kısa sürede ayağa kalkan Onur, doktoruna teşekkür ederken, yaşadıklarını da anlattı. Düzlüoğlu, "Ağrı olarak bir zorluk yoktu ama şekil bozukluğu vardı. Bu da etkiliyordu beni. Lisede arkadaşlarım 'Omzunun biri niye düşük?' diyorlardı. Ben dalga geçiyorlar diye pek dikkate almamıştım. Sonra evde annem fark etti. Ameliyat çok güzel geçti. İlk gün biraz ağrım oldu ama şu an gayet iyiyim" dedi.
Doç. Dr. Murat Songür ise hastanın kendilerine başvurmasının ardından cerrahi müdahale kararı alarak ameliyat ettiklerini söyledi. Ciddi bir ameliyat sonrası hastanın omuriliğindeki eğriliğin düzeltildiğini belirten Doç. Dr. Songür, "Yakın tarihte sırt ve omzunda şekil bozukluğuyla başvurdu. Skalyoz dediğimiz omurga şekil bozukluğunu tespit ettik. Cerrahi sınırlar içerisinde tedavi edilmesi gerektiğini söyledik. Ameliyat olmaya karar verdi ve 4 gün önce ameliyatını gerçekleştirdik. Ciddi bir ameliyattır. Hastamız güçlü. Kendisi yataktan kalkabiliyor. Hastamızı bir an önce taburcu edip yeni eğitim ve öğretim yılına yetiştireceğiz. Bir süre ağır spor ağır fiziksel aktiviteyi kısıtlıyoruz. Ardından hastalar normal hayatlarına sorunsuz şekilde dönebiliyorlar” dedi.
HER 100 ÇOCUKTAN 3’ÜNDE GÖRÜLEBİLİYOR
Her 100 çocuktan 3’ünü etkileyen sırt ve bel şekil bozukluğu olarak da bilinen skolyoz hastalığının tedavi edilmediğinde yaşam kalitesi ve iş gücü kaybına neden olabileceğini ifade eden Doç. Dr. Songür, şunları söyledi:
"Zonguldak ve çevresinden gelen ve ameliyat dışı tedavi yöntemleri ile takip ettiğimiz yaklaşık 500 hastamız mevcut. Geçtiğimiz hafta da otuzuncu başarılı skolyoz cerrahimizi uyguladık. Gerek ameliyat öncesi hazırlığı ve planlaması, gerekse müdahalenin ağırlığı açısından bakıldığında skolyoz cerrahisi özellikli olarak tanımlayabileceğimiz bir tedavi yöntemidir. Verdiğimiz hizmet ile ilimiz ve çevresi genelinde ciddi bir ihtiyacı giderdiğimizi söyleyebiliriz."

FOTOĞRAFLI

Her 100 çocuktan 3'ünü etkileyen hastalık; skolyozHer 100 çocuktan 3'ünü etkileyen hastalık; skolyozHer 100 çocuktan 3'ünü etkileyen hastalık; skolyozHer 100 çocuktan 3'ünü etkileyen hastalık; skolyoz

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