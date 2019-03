“Her 100 kadından 10’u polikistik over sendromu ile karşı karşıya”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi R. Ada Bender, Polikistik Over Sendromunun tedavi edilmediği takdirde birçok hastalığa davetiye çıkardığını belirtti.

Medicana International İstanbul Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi R. Ada Bender, sinir sistemi, hipofiz bezi, yumurtalıklar, böbreküstü bezi ve diğer dokular arasındaki etkileşimlerin bozulmasına bağlı olarak gelişen hormonal bir hastalık olan polikistik over sendromu(PKOS) hakkında bilgi verdi. Dr. Öğretim Üyesi Bender; sendromun Tip 2 diyabet, kalp damar hastalıkları, doğurganlıkta azalma ve kansere de neden olabileceğinden tanı ve tedavisinin önemli hale geldiğini ifade etti.

Dr. Öğretim Üyesi Bender; polikistik over sendromunun düzensiz adet kanamaları, akne, obezite, insülin direnci, erkek tipi tüylenme artışı ve erkek tipi saç dökülmesi gibi bulgularla ortaya çıktığına dikkat çekti. Bender, toplumdaki her 100 kadından 5 ila 10’unda polikistik over sendromu ve komplikasyonlarının görüldüğünü belirtti.