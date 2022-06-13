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Her 100 kişiden 3’ünde görülüyor! Geç kalmayın

13.06.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Skolyoz hastalığı duruşu etkileyerek hem görünüşü hem de sağlığı tehdit ediyor. Tedavi edilmesi geciktikçe hayatı olumsuz etkileyen skolyozun etkilerini azaltmak adına bilinçli olmak ve erken teşhis etmek gerekiyor. Skolyozun özellikle ergenlik öncesi çocuklarda görülme riski çok daha fazla.

Her 100 kişiden 3’ünde görülüyor! Geç kalmayın

Skolyoz duruşumuzu sağlayan omurganın eğriliğidir. Skolyoz hastalığı her 100 çocuktan 3’ünde görülmektedir. Skolyoz hastalığı ile mücadele etmek için erken teşhis etmek çok önemlidir. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Bertan Cengiz, “Özellikle kız çocuklarında erkeklerden 8-10 kat daha fazla rastlanılıyor” dedi. Dr. Cengiz, ailelerin “Kürek kemiklerinde asimetri, omuz eğriliği, leğen kemiğindeki eğrilikler, arkadan ya da önden kaslar arasındaki ya da göğüs kafesinde asimetri” gibi belirtilere dikkat etmesini tavsiye etti.

SKOLYOZUN SEBEBİ GENELLİKLE BİLİNMİYOR

Skolyozun belirli sebepleri olduğunu fakat çoğunlukla sebebinin bilinmediğini söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Bertan Cengiz, “Skolyoz, omurganın 3 boyutlu deformitesi yani eğriliğine denir. Bu sağa sola veya öne arkaya eğrilik ya da rotasyon dediğimiz omurganın kendi içerisinde burgu yapmasıyla da oluşabilen bir deformitedir. Skolyozun büyük çoğunluğu sebebi bilinmeyen idiopatik dediğimiz skolyoz tipidir. Doğuştan gelen konjenital ya da bazı kas hastalıklarına bağlı olarak nöromüsküler dediğimiz skolyoz tipleri de vardır ama büyük çoğunluğunun sebebi bilinmiyor” dedi.

KIZ ÇOCUKLARINDA GÖRÜLME ORANI 8-10 KAT FAZLA

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Skolyozun, kız çocuklarında erkek çocuklara göre görülme oranının 8-10 kat daha fazla olduğunu belirten Cengiz, “Yapılan çalışmalar gösteriyor ki, skolyozun ülkemizde görülme oranı yaklaşık yüzde 3 civarında. Yani her 100 çocuğun 3’ünde skolyoz görülme riski var. Skolyoz kız çocuklarında erkek çocuklarına oranla 8 ile 10 kat daha fazla görülüyor. Özellikle ilk 5 yaş ve ergenlik öncesi henüz regl olmaya başlamamış kız çocukları riskli grupta yer alıyor” diye konuştu.

SKOLYOZ BOZUKLUKLARI ÇIPLAK BAKILINCA FARK EDİLİR

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Bertan Cengiz, skolyozun belirtilerinin ise çocuklarda duruş bozukluğu ya da ailelerin özellikle çıplak olarak baktıklarında fark edebilecekleri kürek kemiklerinde asimetri, omuz eğriliği, leğen kemiğindeki eğrilikler, bunun dışında arkadan ya da önden bakıldığında kaslar arasındaki asimetri, göğüs kafesinde olan sağ ya da sol tarafta diğerine göre farklılık olabileceğini söyledi.

OMURGASINDA S’YE BENZEYEN EĞRİLİK VARSA SKOLYOZ OLABİLİR

Erken teşhis için özellikle ailelerin çocuklarını belden üstü çıplak olarak gözlemlemesinin önemine değinen Op. Dr. Bertan Cengiz, “Çocuğunuzu sırtını görebilecek şekilde geride durun. Çocuğunuzun dik durmasını isteyin. Sonra çocuğunuzdan dizlerine doğru yarı eğilmesini isteyin. Düz olması gereken omurgasında S’ye benzeyen bir eğrilik dikkatinizi çekiyorsa, skolyoz olabilir. Ama telaşlanmayın, skolyozdan değil geç kalmaktan korkmak lazım. Bütün hastalıklarda olduğu gibi erken teşhis burada da çok önemli” dedi.

BELİRTİLER VARSA EN KISA SÜRE İÇERİSİNDE DOKTORA BAŞVURUN

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Ailelerin belirtileri görmesi halinde mutlaka en kısa sürede bir ortopedi ve travmatoloji hekimine başvurması gerektiğinin altını çizen Dr. Cengiz, “Ortopedi doktoru detaylı bir muayene yaptıktan sonra omurganın tamamını içeren bir röntgen çekecektir. Burada eğer skolyoz varsa eğrilik hesabı yapılır. Omurga eğriliği 10 derecenin altındaysa bunu skolyoz değil asimetri olarak tabir ediyoruz. 10 derecenin üzerindeki eğriliklere skolyoz denir ve 10-20 derece arasındaki eğrilikler sadece takip edilir. Bunu da yakın takip etmek gerekir çünkü çocuk büyüdükçe eğriliğin derecesi artabilir. 20 dereceden daha büyük eğriliklerde ise korseleme ya da fizyoterapi teknikleri devreye giriyor. 40 derecenin üzerindeki skolyozlarda ise çoğu zaman cerrahi tedavi gerekebilir” diye konuştu. Bertan Cengiz, skolyozun erken teşhis edilip hızlıca tedaviye başlanması halinde, hastanın ileride olabilecek cerrahi müdahale ve diğer tedavi yöntemlerine ihtiyacı kalmayabileceğini sözlerine ekledi.

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