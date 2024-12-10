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'Her 15 dakikada bir can alıyor' Gençlerde giderek artan tehlike! Bu belirtilerle kendini gösteriyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
10.12.2024 12:53
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Nöroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Talip Asil, gençlerde felç oranlarındaki yükselmenin, kötü yönetilen yüksek tansiyon ve sağlıksız yaşam alışkanlıkları gibi faktörlerle doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, "Son yıllarda, dünya genelinde genç yetişkinlerde felç oranlarında artış gözlemleniyor. 15-49 yaş arası bireylerde iskemik felç vakalarında yaşanan bu artışın sebebi ise, obezite, hareketsiz yaşam tarzı, diyabet, sigara kullanımı ve artan stres seviyeleri olarak öne çıkıyor." dedi.

'Her 15 dakikada bir can alıyor' Gençlerde giderek artan tehlike! Bu belirtilerle kendini gösteriyor

Global Burden of Disease (GBD) 2021 raporunda, enfeksiyonlar, genetik faktörler ve kötü beslenme gençlerde felç riskini artıran unsurlar arasında yer aldı. Özellikle ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, 2004-2018 yılları arasında 18-44 yaş grubunda intrakraniyal kanama (ICH) vakalarında yüzde 11'lik bir artış yaşandı. Prof. Dr. Talip Asil konu hakkında, "Gençlerdeki felç artışı, yüksek tansiyon ve diğer sağlık sorunlarının kötü yönetilmesinin bir sonucu olarak daha belirgin hale geliyor" diye konuştu.

HER 15 DAKİKADA BİR CAN ALIYOR

YÜZ FELÇ

Prof. Dr. Asil, “Türkiye’de ise TÜİK verilerine göre, 2020 yılında Türkiye’de 35 bin 880 kişi felç nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkemizde her 15 dakikada bir kişi inme nedeniyle yaşamını yitiriyor. Bu durum, genç yaşta felç riskinin giderek daha büyük bir sağlık sorunu haline geldiğini gösteriyor. Ayrıca, 40 yaş altı bireylerin felç geçirme oranının Kuzey ve Orta Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha yüksek olduğu belirtiliyor” ifadelerini kullandı.

'TEŞHİS VE TEDAVİDE GEÇ KALINMAMALI'

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Genç yaşta felç geçiren bireylerde genellikle kalp hastalıkları, kan pıhtılaşma bozuklukları ve damar diseksiyonu gibi farklı nedenler öne çıktığını söyleyen Prof. Dr. Asil, “Bu durum, felci sadece yaşlı bireylerin hastalığı olmaktan çıkarıp her yaş grubunun karşılaşabileceği bir sağlık sorunu haline getiriyor. Felçte erken müdahale çok önemli ve genç yaşta bu hastalıkla karşılaşan bireylerde tedaviye hızlı bir şekilde başlanması da hayati oluyor. Felç, genellikle baş dönmesi, kol ve bacaklarda güçsüzlük, konuşma bozukluğu ve görme kaybı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Bu tür belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması gerekiyor” dedi.

'ÖNLEYİCİ STRATEJİLER GELİŞTİRİLMELİ'

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Prof. Dr. Asil son olarak, “Genç nüfusta felç riskinin artmasını engellemek için daha fazla önleyici stratejinin geliştirilmesi gerekiyor. Bu, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi ve toplum genelinde sağlık eğitiminin güçlendirilmesi gerektiği anlamına geliyor. Düzenli egzersiz yapmak, sigara içmemek, sağlıklı beslenmek ve stresle başa çıkmak bu riskin azaltılmasında en önemli faktörler arasında sayılıyor.

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Sonuç olarak, genç yaşta felç, önlenebilir bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor ve bu konuda toplumda farkındalık yaratılması, sağlık eğitiminin artırılması büyük önem taşıyor. Gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemeleri, hem bireysel sağlıkları hem de toplum sağlığı açısından kritik öneme sahiptir” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
felç
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