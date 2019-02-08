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"Her 2 ölümlü iş kazasından birinin sebebi yüksekten düşme"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 13:06 | Son Güncelleme

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Sedat Yenidünya: - "Bu sektörde ölümlü iş kazalarında her iki ölümden birisi yüksekten düşme kaynaklı. Yükseklik güvenlik çalışmalarının sağlanması, sektörde iş sağlığı ve güvenliği alanında atılabilecek en büyük ve en etkili adım niteliğinde"

Her 2 ölümlü iş kazasından birinin sebebinin yüksekten düşme olduğu bildirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) arasında imzalanan "İş Sağlığı ve Güvenliği İşbirliği Protokolü" kapsamında başlatılan "Yüksekte Güvenli Çalış" kampanyasının ilk bilgilendirme semineri Ankara'da yapıldı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Sedat Yenidünya, iş sağlığı ve güvenliğinin istenilen seviyeye getirilmesinin sadece Bakanlık ve Genel Müdürlüğün çalışmalarıyla değil tüm sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, üniversiteler ve bu alanda faaliyet gösteren uzmanların hassasiyetiyle mümkün olacağını vurguladı.

Yenidünya, "Yüksekten düşme şeklinde meydana gelen ölümlü kazalar, son 5 yıl ortalama rakamlarına baktığımızda, inşaat sektöründeki bütün ölümlü iş kazalarının yüzde 44'ünü oluşturuyor. Yani bu sektörde ölümlü iş kazalarında her iki ölümden birisi yüksekten düşme kaynaklı. Yükseklik güvenlik çalışmalarının sağlanması sektörde iş sağlığı ve güvenliği alanında atılabilecek en büyük ve en etkili adım niteliğinde." diye konuştu.

- "Hedefimiz iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi"

İNTES Genel Sekreteri Necati Ersoy da Bakanlığın her faaliyetinde yer almaya hazır olduklarını belirterek "Bu meselenin önemli bir konusu insan ve insan hayatı. Hedefimiz de iş sağlığı ve iş güvenliği kültürünün geliştirilmesi. Aslında bunu geliştirmekten ziyade ülkemizde bunu bir yaşam biçimine dönüştürmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Seminerde "İş Yeri Uygulamaları ve Denetim Esasları", "Yüksekte Çalışmada Yeni Standartlar", "İyi Uygulama Örnekleri" başlıklarının ele alındığı paneller düzenlendi.

Bilgilendirme seminerleri 12 Şubat'ta İstanbul, 15 Şubat'ta ise Antalya'da da düzenlenecek.

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