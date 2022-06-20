Her 3 kişiden birinde görülüyor! Bu belirtilere sahipseniz…

Atardamarların içindeki kan basıncına tansiyon denilmektedir. Yüksek tansiyon bebeklikten itibaren her yaşta görülebilmektedir. Toplumda birçok kişi tansiyon hastasıdır. Ancak tansiyon hastalarının çoğu belirtilere dikkat etmediği ve doktor muayenesine gitmediği için hastalığını bilmemektedir. Bu hastalık hakkında bilinçli olmak ve doğru beslenmek hastalığın ciddi sonuçlara yol açmasını önlemektedir.

YÜKSEK TANSİYON BELİRTİLERİ

Nefes darlığı

Baş ağrısı

Bulanık görme

Burun kanaması

Göğüs ağrısı

Baş dönmesi

Uzmanlar şu uyarıda bulunuyor: “Yüksek tansiyonu olan çoğu insanda, tansiyon değerleri tehlikeli derecede yüksek seviyelere ulaşsa bile hiçbir belirti veya semptom görülmez.” NHS , kan basıncınızın yüksek olup olmadığını anlamanın tek yolunun kontrol ettirmek olduğunu söylüyor .

YÜKSEK TANSİYONU ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILABİLİR?