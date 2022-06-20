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Her 3 kişiden birinde görülüyor! Bu belirtilere sahipseniz…

20.06.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tansiyon hastalığı toplumda en sık görülen hastalıklardan. Oldukça ciddi sonuçlara yol açabilen tansiyon hastalığına sahip birçok kişi bu hastalığın etkilerinin farkında değil. Tansiyon hastalığının sağlık problemlerine yol açmaması için aşağıda bulunan belirtilere dikkat edebilirsiniz.

Her 3 kişiden birinde görülüyor! Bu belirtilere sahipseniz…

Atardamarların içindeki kan basıncına tansiyon denilmektedir. Yüksek tansiyon bebeklikten itibaren her yaşta görülebilmektedir. Toplumda birçok kişi tansiyon hastasıdır. Ancak tansiyon hastalarının çoğu belirtilere dikkat etmediği ve doktor muayenesine gitmediği için hastalığını bilmemektedir. Bu hastalık hakkında bilinçli olmak ve doğru beslenmek hastalığın ciddi sonuçlara yol açmasını önlemektedir.

YÜKSEK TANSİYON BELİRTİLERİ

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  • Nefes darlığı
  • Baş ağrısı
  • Bulanık görme
  • Burun kanaması
  • Göğüs ağrısı
  • Baş dönmesi

Uzmanlar şu uyarıda bulunuyor: “Yüksek tansiyonu olan çoğu insanda, tansiyon değerleri tehlikeli derecede yüksek seviyelere ulaşsa bile hiçbir belirti veya semptom görülmez.” NHS , kan basıncınızın yüksek olup olmadığını anlamanın tek yolunun kontrol ettirmek olduğunu söylüyor .

YÜKSEK TANSİYONU ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILABİLİR?

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  • Daha az tuz oranına sahip, kalp dostu yemekler tüketmek. Düşük tuz oranlı yiyecekler tüketmeniz, kullandığınız yüksek tansiyon ilaçlarının etkisini artırır.
  • Bütün besin gruplarınca zengin menüler yemek (meyve, sebze, tahıllar, et, balık-tavuk, süt ürünleri).
  • Doymuş yağ ve trans yağ içeren besinleri mümkün olduğunca az tüketin.
  • İşlenmiş gıdalar tüketmemeye özen gösterin.
  • Sigara içmekten kaçının. Çünkü sigara kullanımı, yüksek tansiyon ilaçlarına karşı direnç oluşmasına sebep olur.
  • Fiziksel aktiviteleri yapmaya düzenli olarak devam edin.
  • Obezite probleminden muzdaripseniz, sağlığınız için kilo vermelisiniz.
  • Alkol alım miktarınızı azaltmalısınız.
  • Hayatınızda stres faktörünü mümkün olduğunca geri planda bırakın.
  • Evde kan basıncınızı belirli aralıklarla kontrol edin.
  • Folik asit tüketiminizi artırın.
  • Kaliteli uyku uyuyun.
  • Vitamin(C, D) tüketimine ekstra özen gösterin.

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Anahtar Kelimeler:
tansiyon
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