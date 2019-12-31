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  4. Her 3 ofis çalışanından 1’i bel ağrısı yaşıyor!

Her 3 ofis çalışanından 1’i bel ağrısı yaşıyor!

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.12.2019 13:49 | Son Güncelleme

Genç yaşlarda görmeye alışık olmadığımız boyun, sırt ve bel ağrıları, dirsek, el bileği ve diz sorunları son yıllarda ofis çalışanlarının korkulu rüyası haline geldi. Uzmanlar, bu sorunların temelinde uzun saatler boyunca kötü pozisyonda oturuş ve hareketsizliğin yattığını söylüyor.

Her 3 ofis çalışanından 1’i bel ağrısı yaşıyor!

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora; masa ve sandalyeye bağımlı geçen iş hayatının özellikle beyaz yakalılarda ciddi ortopedik sorunlara yol açtığını ifade ederek alınabilecek hayati önem taşıyan önlemleri paylaştı.

Canbora, yaptığı işten memnun olmayan, yoğun stres altında çalışan ve günlük hayatında da mutsuz olan ofis çalışanlarında kas iskelet sistemi problemlerinin daha fazla görüldüğünü ifade etti.

KAMBUR OTURMAK OMURGAYA YÜK BİNDİRİYOR

Uzun süre yanlış pozisyonda oturmanın boyun sırt ve bel ağrılarına yol açtığını, sürekli öne eğilerek kambur pozisyonda oturulduğunda omurga ve omurgayı destekleyen kaslara ekstra yük bineceğini belirten Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı;

  • Bilgisayarınızın ekranını göz seviyenize yükseltin,

  • Sandalyenizi masaya yaklaştırarak daha dik oturun,

  • Sandalyenizin bel desteği yoksa dışarıdan ortopedik bel destek yastığı temin edin,

  • En az iki saatte bir ayağa kalkarak 5-10 dakika yürüyün,

  • Klimanın verdiği havanın direkt üzerinize gelmemesini sağlayın,

  • Kaldırmanız ve taşımanız gereken ağır cisimleri yerden alırken belden eğilerek değil dizlerinizi kırarak alın ve gövdenize yaklaştırarak taşıyın.

    • EL NBİLEĞİNDE KİSTE YOL AÇIYOR

    El bileği ağrılarının bilgisayar başında uzun süre çalışanlarda ya da sürekli ağır bir cisim kaldıranlarda kistler ile birlikte daha sık görüldüğünü belirten Canbora, önlem niteliğindeki önerilerini şöyle paylaştı;

    • Bilgisayar faresi ile çalışırken el bileğinize destek olan fare pedleri kullanın,

    • El bileğinize germe egzersizleri uygulayın,

    • El parmaklarınızda uyuşmalar ve el bileğinizde kistler mevcutsa sağlık kuruluşuna başvurun,

    DİRSEKTE UYUŞMA VARSA HEKİME BAŞVURUN

    Canbora, dirseğin iç kısmından 4. ve 5. parmağa uzanan uyuşma ve karıncalanma durumunda sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğinin altını çizdi.

    Prof.Dr. Mehmet Kerem Canbora, dirseklerin uzun süre masaya ya da sandalyenin kol dayama kısmına sabit şekilde dayanması ve ağır cisimlerin uzun süre taşınması sonucunda meydana gelen dirsek ağrılarının giderilebilmesi için önerilerini paylaştı;

    • Dirseğinizi dayadığınız yere yumuşak bir yastık, havlu vb. malzemeler koyun,

    • Dirseğinize germe egzersizleri yapın,

    • Dirseğinizi masa ve sandalyeye dayadığınız pozisyonu sık sık değiştirin.

    2 SAATTEN FAZLA HAREKETSİZ KALMAYIN

    Diz ağrılarının gençlerde en sık olarak dizin ön bölgesinde görüldüğünü, bu rahatsızlığın uzun süre hareketsizliğe bağlı uyluk kaslarının zayıflaması ve dizin ön bölümündeki kıkırdak yapıların yıpranmasına bağlı olduğunu kaydeden Canbora, son derece önemli önerilerde bulundu;

    • Uyluk kaslarını güçlendirmek için egzersizler yapın,

    • Dizinizi uzun süre sert zeminle temas ettirmeyin,

    • Yürümenin depresyonu azaltan etkisi göz önünde bulundurarak fırsat buldukça masa başından kalkın ve kendinize kısa yürüyüşler için bahaneler üretin,

    • Özellikle dizde takılma, kilitlenme ve dizin boşalması hissi varsa sağlık kuruluşuna başvurun,
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