Her 3 ofis çalışanından 1’i bel ağrısı yaşıyor!

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora; masa ve sandalyeye bağımlı geçen iş hayatının özellikle beyaz yakalılarda ciddi ortopedik sorunlara yol açtığını ifade ederek alınabilecek hayati önem taşıyan önlemleri paylaştı.

Canbora, yaptığı işten memnun olmayan, yoğun stres altında çalışan ve günlük hayatında da mutsuz olan ofis çalışanlarında kas iskelet sistemi problemlerinin daha fazla görüldüğünü ifade etti.

KAMBUR OTURMAK OMURGAYA YÜK BİNDİRİYOR

Uzun süre yanlış pozisyonda oturmanın boyun sırt ve bel ağrılarına yol açtığını, sürekli öne eğilerek kambur pozisyonda oturulduğunda omurga ve omurgayı destekleyen kaslara ekstra yük bineceğini belirten Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı;