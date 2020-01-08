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  4. 'Her 4 gençten biri siber zorbalığa maruz kalıyor'

'Her 4 gençten biri siber zorbalığa maruz kalıyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 08:20 | Son Güncelleme

ANKARA Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Psikolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.

'Her 4 gençten biri siber zorbalığa maruz kalıyor'

Nursima ÖZONUR- Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Psikolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Neslihan Güney Karaman, dünyada her 4 gençten birinin siber zorbalığa maruz kaldığını belirtti.
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Psikolojisi Anabilim Dalında öğretim üyesi olan Doç. Dr. Neslihan Güney Karaman, dünyada her 4 gençten birinin siber zorbalığa uğradığını söyledi. Özellikle ergenlerin ve gençlerin birbirine yaptığı siber zorbalıkla psikolojik baskının daha fazla olduğunu belirten Karaman, siber zorbalık yapan kişilerin daha önce siber zorbalığa uğrayan gençler olduğunu açıkladı. Doç. Dr. özellikle akrandan akrana zorbalığın teknoloji ortamında siber zorbalık olarak görüldüğünü belirterek, "Kimliğinin belli olmaması onları çok güçlü kılan bir şey. İsimleri yok, kimlikleri belli değil. Dolayısıyla klavye başında istediğimi yazabilirim diye düşünüyorlar. Küçük düşürme, fotoğrafları ve görüntüleri başkalarına dağıtma, sosyal medya hesabını ele geçirme gibi birçok türleri var. Ama gençlerde en çok alay etme ve dalga geçme olarak siber zorbalık yapılıyor. Sosyal medya hesaplarında yorumlar yapılıyor. Ortak gruplardan 'Kimse Ayşe'yi beğenmesin' diye yazıyorlar" diye konuştu.
'İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMAYANLAR İNTİHARA YÖNELİYOR'
Siber zorbalık yapanların ‘klavye başında istediğimi yazabilirim’ diye düşündüklerini belirten Karaman, "Zorbalığa uğrayan kişide duygusal anlamda içe kapanma, kendini izole etme, arkadaş gruplarından yalnızlaşma gibi davranışları görebiliyoruz. Öfke, saldırganlık eğilimi olabiliyor mağdurlar açısından. Okul devamsızlığı artıyor. Uyku bozuklukları meydana geliyor. Cep telefonundan ayrılamıyor. Özellikle duygusal anlamda sorunlar yaşayan gençler siber zorbalığa uğrayınca işin içinden çıkamadığından intihara yöneliyor" dedi.
'ZORBALIĞA UĞRAYAN GENÇLER ZORBALIK YAPIYOR'
Doç. Dr. Neslihan Güney Karaman, zorbalığa uğrayan kişinin duygusal anlamda içe kapandığını ve kendini izole ederek yalnızlaştığını belirterek, "Zorbalığa uğrayan kişilerde öfke ve saldırganlık eğilimi olabiliyor. Bu anlamda öğretmenler ve ailelere ipucu olacak bir özellik var karşımızda. Okula karşı isteksizlik oluyor, okula gitmek istemiyor. Devamsızlıkları artıyor. Devamsızlıklara öğretmenlerin dikkat etmesi gerekiyor. Cep telefonundan hiç ayrılmıyor. Onunla yatıp onunla kalkıyor. Siber zorbalığa uğrayan kişiler intikam almak için başkalarına da zorba davranışlarda bulunuyorlar" ifadelerini kullandı.
'SİBER ZORBALIĞA MARUZ KALANLARIN YÜZDE 9'U OKULU BIRAKIYOR'
Doç. Dr. Neslihan Güney Karaman, duygusal anlamda sorun yaşayan gençlerin siber zorbalığa uğraması sonucu bununla baş edemediğini kaydederek şöyle konuştu:
"Özellikle duygusal anlamda sorunlar yaşayan gençler siber zorbalığa uğrayınca işin içinden çıkamıyor. Bir fotoğrafı sosyal medyadan yayınlandı diyelim, okula gitmek istemiyor. Onlar için başkaları tarafından nasıl göründüğü çok önemli. Bu onun için çok tehlikeli. Dünyada siber zorbalıktan dolayı öğrencilerin yüzde 9'u okulu bırakıyor. Siber zorbalığa maruz kalan çocuklar yüzde 25 civarında. Bu bizim için ciddi bir rakam. Türkiye'de yapılan bir araştırmada, çocukluk çağında duygusal istismara yani ailesi tarafından onaylanmayan, sıcak bir aile ortamında yetişmeyen çocukların ergenlik döneminde daha fazla zorbaca davranışlarda bulunduğu araştırma bulgularımız da var. Gençlerin yüzde 80'i, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Bağımlı diyebileceğimiz yüzde 11 civarında genç var."

FOTOĞRAFLI

'Her 4 gençten biri siber zorbalığa maruz kalıyor'

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