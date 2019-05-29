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Her 4 saniyede 1 kişi sigaradan ölüyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.05.2019 11:04 | Son Güncelleme

WHO verilerine göre yılda 8 milyon kişinin sigara kullanımı nedeniyle öldüğünü belirten Prof.

Her 4 saniyede 1 kişi sigaradan ölüyor

WHO verilerine göre yılda 8 milyon kişinin sigara kullanımı nedeniyle öldüğünü belirten Prof. Dr. Gülten Kaptan, bu yüzden bu yıl Dünya Sigarasız Günü temasının ‘Akciğer sağlığı’ olarak belirlendiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre her 4 saniyede 1 kişi, yani yılda 8 milyon kişi sigara kullanımı sebebiyle ölürken buna rağmen bazı ülkelerde yeterli bilgi ve bilincin oluşmamış olması sigara kullanımını her geçen gün artırıyor. Sigaranın neden olduğu akciğer kanseri yılda 1.8 milyon kişinin ölümüne sebep olurken, sigara içenlerin sigara içmeyenlere kıyasla yaşamları boyunca akciğer kanserine yakalanma olasılığı 22 kat daha fazla oluyor. Evde veya işyerinde sigaraya maruz kalan pasif içici kişilerin akciğer kanserine yakalanma riski de sigaraya maruz kalmayan kişilere oranla yüzde 30 daha fazla. Bununla beraber tütün kullanımını bıraktıktan 10 yıl sonrasında akciğer kanseri riski, sigara içenlere kıyasla yaklaşık yarı yarıya kadar düşüyor.

Tema: Akciğer sağlığı
Bu nedenle WHO ve küresel ortaklarının kararıyla her yıl 31 Mayıs’ta kutlanan ‘Dünya Sigarasız Günü’, tütün kullanımı ve pasif içiciliğin zararları ile ölümcül etkileri hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Bu yıl ‘Akciğer sağlığı’ temasıyla yapılacak kutlamaların önemine değinen Prof. Dr. Gülten Kaptan, tütünün kanserden kronik solunum yolları hastalığına kadar akciğer sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılması ve sigaraya maruz kalmamış akciğerlerin insanların sağlığı için oynadığı temel rollerin araştırılarak kişileri bilinçlendirme hareketinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"Gerekli adımlar atılmalı"
2019 Dünya Sigarasız Günü’nün tütün tüketimini azaltmak için etkili politikaları savunurken aynı zamanda tütün kontrolü için yapılan mücadelede paydaşları birden fazla sektöre dahil eden bir eylem çağrısı olarak da düşünülebileceğini belirten Kaptan, “Gereken bilincin oluşturularak akciğerlerin sağlıklı olmasının önemi vurgulanmalı, sonrasında da sağlıklı yaşamak için gerekli olan adımlar atılmalı” dedi.

“Çözüm önerileri oluşturulmalı”
Nelerde farkındalık oluşturmak gerektiği konusunda WHO’nun birçok riski ele aldığını da ifade eden Kaptan, sözlerine şöyle devam etti: “Bunlardan bazıları sigara içmek ve pasif içicilik nedeniyle dumana maruz kalmaktan kaynaklanan riskler. Bununla beraber kronik solunum yolu hastalıkları ve akciğer kanseri dahil olmak üzere tütünün neden olduğu akciğer hastalıklarının küresel olarak ölüm ve hastalık oranlarını artırdığının bilincine varılmalı. Tütün kullanımı ile tüberkülozdan ölümler arasındaki bağlantı ve bu konuda elde edilen verilere dayalı kanıtların incelenerek pasif içiciliğe maruz kalan kitlelerin de incelenmesi gerekiyor. Kamu ve hükümetlerin, kitlelerin tütün kullanımı nedeniyle ortaya çıkan akciğer sağlığı risklerini azaltmak için uygulanabilir önlemleri almalarına dair çözüm önerilerinin oluşturulması amaçlanıyor.”

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