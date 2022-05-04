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Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

04.05.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkeklerde sıklıkla yaşanan erektil disfonksiyon, aslında hayatınızı derinden etkileyecek iki önemli hastalığın belirtisi olabilir. Erektil disfonksiyon belirtilerini mutlaka gözden geçirin. Erkekler arasında çok yaygın olan erektil disfonksiyon, başta 40 yaş üstü erkekler olmak üzere her beş kişiden birinde görülmektedir. Psikolojik olarak erkekleri yıpratan bir durum olan hastalık görmezden gelinmeyerek en kısa zamanda profesyonel destek alınmalıdır.

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Halk arasında iktidarsızlık, sertleşme güçlüğü olarak bilinen erektil disfonksiyon, cinsel birliktelik için peniste yeterli sertlik yani ereksiyon sağlayamama veya sürdürememe olarak tanımlanır. Sertleşme sorunları ya da iktidarsızlık erkekler arasında düşünüldüğünden daha çok yaygındır. Ancak birçok erkek bu durumu doktora gidip çözmek yerine sessiz kalır. Her beş erkekten birinde olan erektil disfonksiyon, psikolojik olarak yıpratmanın dışında ayrıca iki ölümcül hastalığın belirtisi olabilir. Erektil disfonksiyon; kalp hastalıklarının veya diyabetin ilk belirtisi olabilir.

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Uzmanlar, erektil disfonksiyonun hem kan akışını hem de sinir sistemini etkileyen durumların bir işareti olabileceğine dikkat çekiyor. Kalp hastalığı, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon ve diyabet, penise giden kan akışını etkileyebilir ve bu da erektil disfonksiyona neden olabilir.

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İngiliz Ürolojik Cerrahlar Birliği'nin bulguları, iktidarsızlığı olan erkeklerin yüzde 90'ının sorunlarının altında yatan en az bir fiziksel nedene sahip olduğunu gösteriyor. Yüzde 40 kardiyovasküler hastalık ve yüzde 33 diyabet.

Kalp hastalıkları, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl tahminen 17,9 milyon can alarak, küresel olarak önde gelen ölüm nedenidir. Erektil disfonksiyon, sinir uyarılarının beyinden penise transferini etkileyen Parkinson ve MS hastalığı (multipl skleroz) gibi nörolojik durumların da bozulduğunu gösterebilir.

EREKTİL DİSFONKSİYON BELİRTİLERİ

  • Sigara, uyuşturucu ve alkol tüketimi sebebiyle oluşan dolaşım sorunları
  • Toplardamarların işlevlerini tam şekilde yerine getirememeleri ve peniste gerektiği kadar kan toplanmaması
  • Atardamarlarda darlaşma meydana gelmesi ve penise daha az kan gitmesi
  • Sertleşmede önemli etkileri olan testosteron hormonunda yetersizlik
  • Kalp damar hastalıklarına ve hipertansiyona bağlı olarak ortaya çıkan dengesiz durumlar
  • Kullanılan ilaçların yan etkileri
  • Psikolojik olarak ortaya çıkan stres, kaygı ve depresyon durumları
  • Yaşın ilerlemesi
  • Genetik


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