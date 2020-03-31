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'Her 5 koronavirüs hastasından biri başka bir virüs daha taşıyor'

DÜNYA HABERLERİ  | 31.03.2020 15:40 | Son Güncelleme

Stanford Tıp Fakültesi'nde Doç. Dr. Ian Brown’un yönettiği ön analize göre Kovid-19’a yakalanan her 5 kişiden yaklaşık biri, başka solunum yolu virüsleriyle de enfekte oluyor.

'Her 5 koronavirüs hastasından biri başka bir virüs daha taşıyor'

Araştırmacılar ayrıca, acil serviste solunum yolu hastalığı belirtileri gösteren ve daha sonra yaygın bir solunum virüsü teşhisi konan yaklaşık 10 kişiden birinin de Kovid-19 virüsüyle enfekte olduğunu buldu.

Bulgular, başka bir viral solunum yolu hastalığı olan kişilerin yeni koronavirüsle enfekte olma ihtimalinin düşük olduğu varsayımına meydan okuyor.

Tıp ve biyomedikal veri bilimleri doçenti Nigam Shah, “Şu anda bir hastanın testleri başka bir solunum yolu virüsü için pozitif çıkarsa, Kovid 19’u olmadığına inanıyoruz” dedi ve ekledi:

"Ancak bu örnekte gözlemlediğimiz eş-enfeksiyon oranları göz önüne alındığında, bu yanlış bir varsayımdır."

MedicalXpress’e göre enfekte kişileri tespit etmek ve salgını yavaşlatmak için Kovid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünü doğru ve hızlı test etmek gerekiyor. Eş-enfeksiyon olasılığını saptamak da bu süreçte önemli bir adım olarak görülüyor.

Hastanelerin Kovid-19 testlerine sınırsız erişimi olmadığını söyleyen Brown, sözlerine şöyle devam etti:

İnfluenza, rinovirüs veya diğer solunum virüsleri teşhisi varsa Kovid testi yapılmadan hastayı taburcu edebilir. Çünkü bu virüslerin semptomların nedeni olduğu sonucuna varır.

Brown ve çalışma arkadaşları, yakın zamanda Stanford Health Care'in Marc ve Laura Andreessen Acil Servisinde Kovid-19 için test edilen 562 kişiyi analiz etti. Bu kişilerin 49’unun test sonucu pozitif çıktı.

562 kişiden 517'si, influenza A ve B, solunum sinsityal virüsü, rinovirüs, adenovirüs gibi diğer yaygın solunum yolu virüslerinin varlığı açısından da test edildi. 127 kişi bu solunum yolu virüslerinden biri açısından pozitif sonuç aldı.

Hem SARS-CoV-2 hem de diğer solunum virüsleri için test edilen kişilerin 11'inin (49 onaylı koronavirüs vakasının yaklaşık yüzde 22'si ve diğer solunum yolu virüslerinin bulunduğu 127 kişinin yüzde 8,7'si) her iki virüsle de enfekte olduğu keşfedildi.

Araştırmacılar bulgularını 18 Mart'ta, Kaliforniya Halk Sağlığı Departmanı'nın isteği üzerine çevrimiçi yayın platformu Medium.com'da paylaştı.

Worldometers’ta yer alan verilere göre dünya çapındaki koronavirüs vakalarının sayısı bugün itibarıyla 796 bin 397’ye ulaştı. 169 binden fazla kişinin hastalıktan kurtulduğu belirtlirken hayatını kaybedenlerin sayısının da 38 bin 500’ü geçtiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Kovid-19

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