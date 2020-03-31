'Her 5 koronavirüs hastasından biri başka bir virüs daha taşıyor'

Araştırmacılar ayrıca, acil serviste solunum yolu hastalığı belirtileri gösteren ve daha sonra yaygın bir solunum virüsü teşhisi konan yaklaşık 10 kişiden birinin de Kovid-19 virüsüyle enfekte olduğunu buldu.

Bulgular, başka bir viral solunum yolu hastalığı olan kişilerin yeni koronavirüsle enfekte olma ihtimalinin düşük olduğu varsayımına meydan okuyor.

Tıp ve biyomedikal veri bilimleri doçenti Nigam Shah, “Şu anda bir hastanın testleri başka bir solunum yolu virüsü için pozitif çıkarsa, Kovid 19’u olmadığına inanıyoruz” dedi ve ekledi:

"Ancak bu örnekte gözlemlediğimiz eş-enfeksiyon oranları göz önüne alındığında, bu yanlış bir varsayımdır."

MedicalXpress’e göre enfekte kişileri tespit etmek ve salgını yavaşlatmak için Kovid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünü doğru ve hızlı test etmek gerekiyor. Eş-enfeksiyon olasılığını saptamak da bu süreçte önemli bir adım olarak görülüyor.

Hastanelerin Kovid-19 testlerine sınırsız erişimi olmadığını söyleyen Brown, sözlerine şöyle devam etti:

İnfluenza, rinovirüs veya diğer solunum virüsleri teşhisi varsa Kovid testi yapılmadan hastayı taburcu edebilir. Çünkü bu virüslerin semptomların nedeni olduğu sonucuna varır.