KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Biz güçlü bir partiyiz ancak sandıklara sahip çıkma konusunda bu seçimlerde biraz yetersiz kaldığımızı kendimiz de görüyoruz. Bunu da değerlendiriyoruz zaten. Çünkü her açılan sandıkta bizim oyumuz artıyor, karşı tarafın oyu düşüyor. Keşke mümkün olsa da tarafsız gözlemciler otursalar Ankara ve İstanbul'u yeniden saysalar, emin olun sonuç çok daha değişir." dedi.

Seçimin geride kaldığını, artık önlerine bakacaklarını vurgulayan Özhaseki, "Asıl ders alması gerekenler herhalde 20 yıl boyunca sırtı yerden kalkmayanlar. Kendilerine bir kez daha bakmaları lazım. Psikolojik olarak bir iki şehir aldık diye havaya girmemeleri lazım. Kendilerinin orada bir başarısı var mı, onu görmeleri lazım. Yoksa AK Parti'nin bazı zaaflarından istifade ederek seçim mi kazandılar, bunu da iyi anlamaları lazım." diye konuştu.

Bir gazetecinin, İstanbul seçimlerindeki son durumu sorması üzerine Haseki, şunları söyledi:

"İstanbul seçimleriyle ilgili partimiz üzerine düşen her şeyi yapıyor. Şunu biliyoruz ki sandık güvenliği çok önemliymiş, partimize düşen en önemli iş sandıkların güvenliğini sağlamakmış. Birçok yerde müşahidimiz olmayınca itiraz edilmeyince sandıklar yeniden açılıp sayılamıyor. Bundan dolayı da birçok oy kaybına uğradığımızı bir kere daha anladık. Biz güçlü bir partiyiz ancak sandıklara sahip çıkma konusunda bu seçimlerde biraz yetersiz kaldığımızı kendimizde görüyoruz. Bunu da değerlendiriyoruz zaten. Çünkü her açılan sandıkta bizim oyumuz artıyor, karşı tarafın oyu düşüyor. Keşke mümkün olsa da tarafsız gözlemciler otursalar Ankara ve İstanbul'u yeniden saysalar. Emin olun sonuç çok daha değişir. Şimdi böyle bir sonuçla karşı karşıyayız. Artık hayırlısı olsun diyoruz ve partimiz bu konuda her şeyi yapıyor."