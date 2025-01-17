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Her adımda güven dolu hissedin! Adidas Terrex'te kaçırılmayacak fiyat
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Her adımda güven dolu hissedin! Adidas Terrex'te kaçırılmayacak fiyat

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
17.01.2025 11:36
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Attığınız her adımda güvende hissetmenin önemini bilirsiniz; en engebeli yollarda, yağmurda çamurda, kaygan zeminlerde, dik yokuşlarda nereye basacağınızı hesaplamadan, güvenle adım atmak... Zorlu koşullar için doğru ayakkabı seçimi insana işte bu özgürlüğü sağlıyor. Siz de hem rahat hem dayanıklı hem de en zorlu koşullarda bile güven veren bir ayakkabı arıyorsanız hazır indirimdeyken Adidas TERREX ANYLANDER MID R.RDY Spor Ayakkabı'ya bir şans verebilirsiniz.

Dışarıda yürürken karşılaşabileceğiniz zorlu koşullar, doğru ekipmanla başa çıkılabilir hale gelir. Ayaklarınızın yürüyüş esnasında desteklenmesi ve korunması, uzun yürüyüşlerin olmazsa olmazıdır. Her ayakkabı, bunu sunmaz, sunanlarsa kullanıcılar tarafından eskimeyen klasikler haline gelir. Adidas'ın Terrex serisi de tam olarak böyle bir klasik. Suya dayanıklı, ultra konforlu, yüksek performanslı modelleriyle öne çıkan Terrex'in en sevilenlerinden biri olan Adidas TERREX ANYLANDER MID R.RDY Spor Ayakkabı, bugüne özel indirime girdi. Üstelik indirime ek, fiyatı sepette %20 daha düşüyor. Bu fırsatı kaçırmamak için acele etmenizi öneririz.

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Terrex indirimlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Dayanıklı, yüksek performans sunan: Adidas TERREX ANYLANDER MID R.RDY Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2025-01-17T105551.564

R.RDY teknolojisi sayesinde suya dayanıklı yapısıyla öne çıkan Adidas TERREX ANYLANDER MID R.RDY Spor Ayakkabı, en zorlu hava koşullarında bile ayaklarınızı kupkuru tutar. Yüksek topuk tasarımı ve yastıklama sistemi, uzun süreli kullanımlarda bile rahatlık sağlar. Dayanıklı malzemeleri sayesinde zorlu yüzeylere karşı yüksek direnç gösteren bu ayakkabı, ekstra ayak bileği koruması sağlar ve burkulma riskini minimize eder. Adidas'ın klasik tasarımına modern dokunuşlar ekleyen stil, günlük kullanım için de uygun. Hem spor yapmak isteyenler hem de doğa yürüyüşleri gibi aktivitelerde yüksek performans arayanlar için ideal olan bu ayakkabıya bir şans vermeye ne dersiniz?

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kalitesine diyecek yok ancak yarım ya da bir numara artık ayağınızın yapısına göre tabii büyük almak iyi olur."

  • "Kalıbı dar, iade etmek zorunda kaldık."

  • "Bir numara büyük alın."
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Bu içerik 17 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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