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  4. Her ağacın arasına ekti! ''Olmaz'' demişlerdi: 10 ton sarımsak bekliyorum

Her ağacın arasına ekti! ''Olmaz'' demişlerdi: 10 ton sarımsak bekliyorum

10.12.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da diğer üreticilerin "olmaz" dediği narenciye bahçesindeki ağaç aralarında sarımsak yetiştiren Battal Yavuz, bu yolla 5 dönümde yaklaşık 10 ton sarımsak hasat elde ettiğini söyledi. Yavuz, ''Sarımsakta bu sene talep yoğun olacak gibi. Yaklaşık 10 ton sarımsak bekliyoruz. Sarımsakları ağaçların arasında yetiştiriyorum'' dedi.

Her ağacın arasına ekti! ''Olmaz'' demişlerdi: 10 ton sarımsak bekliyorum

Adana’nın Kozan ilçesinde 10 dönüm narenciye bahçesinde ağaç arasındaki boşluklara sarımsak ekerek değerlendiren üretici toprağının her karışında üretim yapıyor.

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''10 TON SARIMSAK BEKLİYORUZ''

Adana - Kozan karayolunun 7. kilometresindeki narenciye bahçesindeki sarımsakları görenlerin şaşırdığını belirten Yavuz, "Ağaçların arasına sarımsak ekilmez diyorlar. Ben sürekli ekiyorum. Yaklaşık 10 ton sarımsak bekliyoruz. Bu sene 7,5 TL ile 15 TL arasında satıldı. Geçen yıl 10 dönümde 20 ton sarımsak ürettim. 10 dönüm sarımsak ekmiştim 5 TL’den benden aldılar. Ben kazanamadım ama 10-15 TL'den satıldığını öğrendim. Bu sene alıp satan kazandı. Çiftçiden 5 TL’ye alıp, 15 TL’ye satmak yanlış. Alıp satanın masrafı çiftçi kadar değil. Sarımsakta bu sene talep yoğun olacak gibi. İnşallah pandemi de olduğu gibi 50-100 TL olmasın” diye konuştu.

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(İHA)

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Adana
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