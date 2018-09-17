"Her alanda ciddi ve iddialı projelerimiz var"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 2002 yılında eğitim bütçesinin 15 milyar lira civarında olduğunu belirterek, "Bu sene 135 milyar lirayı buldu. Bu yatırımları onurla gururla devam ettireceğiz. Ülkemiz artık eski Türkiye değil. Her alanda daha ciddi daha iddialı projeler, yatırımlar hayata geçecek." dedi.
Turan, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bulunan Plevne İlköğretim Okulu'nda düzenlenen törene katıldı.
Burada öğrencilerle sohbet eden Turan, velilerin sorunlarını dinledi.
Turan, törende yaptığı konuşmada, yeni bir eğitim öğretim yılının daha başladığını anımsatarak, hayırlı olması temennisinde bulundu.
"Yollar köprüler, hanlar hamamlar hepsi yapılır. Ama en önemli yatırım eğitime olan yatırımdır." diyen Turan, şöyle devam etti:
"Türkiye, her başlıkta büyümeye devam edecek. Zaman zaman inmeler çıkmalar olacaktır. Dövizden kaynaklı sorumuz var. Ama ekonominin tek sorunu asla döviz değildir. Yatırım, istihdam, ihracat, üretim hepsiyle beraber baktığımızda ortaya çıkan tablo ekonominin verilerini ortaya koyar, değerlendirilir. O yüzden zaman zaman ivme artsa da inse de bir gerçek var. Yıl 2002 bu ülkenin eğitim bütçesi 15 milyar civarında. Bu sene 135 milyarı buldu. Bu yatırımları onurla, gururla devam ettireceğiz. Ülkemiz artık eski Türkiye değil. Her alanda daha ciddi daha iddialı projeler, yatırımlar hayata geçecek."
Türkiye'nin beraber büyüdüğüne işaret eden Turan, "İşçisi, çiftçisi, memuru, öğretmeni hep beraber büyüyeceğiz. Büyümeye devam edeceğiz. Çünkü bu ülkenin toprakları kıymetli topraklar. Şehitlerimizin emanet ettiği topraklar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk şu karşı tepelerde büyük işler başarırken, bizlere güvenerek bu işleri yaptı. Türkiye'nin geleceğine güvendi. Gençlerine güvendi. Omuz omuza mücadele etti." değerlendirmesinde bulundu.
Ufak tefek sorunları bir kenara bırakarak, ülkenin büyümesi için hep beraber özellikle gayret edilmesinin önemine vurgu yapan Bülent Turan, "Biz bu toprakların çocuklarıyız. Makamlar gelir geçer. Anne ve babamız burada. Görevler biter. Mezarımız burada olacak. O yüzden Lapseki’ye çok büyük yatırımları yapmaya devam edeceğiz. Biz demokrasinin büyümesini, yatırımların büyümesini istiyoruz." diye konuştu.
Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız ile çok sayıda davetli katıldı.
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