"Her alanda ciddi ve iddialı projelerimiz var"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 2002 yılında eğitim bütçesinin 15 milyar lira civarında olduğunu belirterek, "Bu sene 135 milyar lirayı buldu. Bu yatırımları onurla gururla devam ettireceğiz. Ülkemiz artık eski Türkiye değil. Her alanda daha ciddi daha iddialı projeler, yatırımlar hayata geçecek." dedi.

Turan, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bulunan Plevne İlköğretim Okulu'nda düzenlenen törene katıldı.

Burada öğrencilerle sohbet eden Turan, velilerin sorunlarını dinledi.

Turan, törende yaptığı konuşmada, yeni bir eğitim öğretim yılının daha başladığını anımsatarak, hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Yollar köprüler, hanlar hamamlar hepsi yapılır. Ama en önemli yatırım eğitime olan yatırımdır." diyen Turan, şöyle devam etti:

"Türkiye, her başlıkta büyümeye devam edecek. Zaman zaman inmeler çıkmalar olacaktır. Dövizden kaynaklı sorumuz var. Ama ekonominin tek sorunu asla döviz değildir. Yatırım, istihdam, ihracat, üretim hepsiyle beraber baktığımızda ortaya çıkan tablo ekonominin verilerini ortaya koyar, değerlendirilir. O yüzden zaman zaman ivme artsa da inse de bir gerçek var. Yıl 2002 bu ülkenin eğitim bütçesi 15 milyar civarında. Bu sene 135 milyarı buldu. Bu yatırımları onurla, gururla devam ettireceğiz. Ülkemiz artık eski Türkiye değil. Her alanda daha ciddi daha iddialı projeler, yatırımlar hayata geçecek."