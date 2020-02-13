Her altı çocuktan biri savaş bölgesinde yaşıyor

Save the Children yardım kuruluşunun hazırladığı "Çocuklara Karşı Savaş" başlıklı rapora göre dünyada her altı çocuktan biri savaş ve çatışma bölgelerinde yaşıyor. Raporda 2018 yılında dünya genelinde toplam 415 milyon çocuğun savaş ve çatışmalardan doğrudan etkilendiğine dikkat çekildi. Kuruluşun 2017 raporunda her beş çocuktan biri, yani toplam 420 milyon çocuğun bu durumda olduğu bildirilmişti. 2017'ye göre 2018'de savaş bölgelerinde yaşayan çocukların sayısındaki hafif gerilemeye rağmen 2010 yılıyla kıyaslandığında yüzde 37'lik artış kaydedildiğine dikkat çekildi.

Raporda 2018 yılında çocuklar için en tehlikeli 10 ülke Afganistan, Kongo, Irak, Yemen, Mali, Nijerya, Somali, Güney Sudan, Suriye ve Orta Afrika Cumhuriyeti olarak sıralandı. Rapora göre Afrika'da her dört çocuktan biri kriz bölgesinde yaşıyor.

Raporda 2018 yılında kriz bölgelerinde 12 bin 125 çocuğun öldürüldüğü ya da yaralandığı ve bunun 2017 yılına göre yüzde 13’lük bir artışa işaret ettiği belirtildi. Militan grupların 2 bin 500 çocuğu kaçırdığı ve bu çocukların yüzde 80'inin erkek olduğu kaydedildi. Öldürülen ya da sakat bırakılan çocukların yüzde 44'ünün erkek yüzde 17'isinin kız olduğu aktarıldı. Geri kalan yüzde 39'unun cinsiyetiyle ilgili veri bulunmadığı kaydedildi.