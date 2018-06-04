MAGAZİN

Her an sürpriz yapabilirim

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.06.2018 10:39 | Son Güncelleme

Kaya Çilingiroğlu'nun dostlarına, "Seda'yı çok seviyorum. Her an sürpriz yapabilirim" dediği öğrenildi.

10 aydır oyuncu Seda Sevin ile birlikte olan Kaya Çilingiroğlu, geçen kış sevgilisini kızı Zehra Çilingiroğlu, iki ay öncede oğlu Hüseyin Kaya ile tanıştırmıştı.

Her an sürpriz yapabilirim

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10 aydır oyuncu Seda Sevin ile birlikte olan Kaya Çilingiroğlu, geçen kış sevgilisini kızı Zehra Çilingiroğlu, iki ay öncede oğlu Hüseyin Kaya ile tanıştırmıştı.
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Posta'nın haberine göre, Kaya Çilingiroğlu'nun dostlarına, "Seda'yı çok seviyorum. Her an sürpriz yapabilirim" dediği öğrenildi.
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Kaya Çilingiroğlu, ilk evliliğini Ayşem Saraçoğlu, ikinci evliliğini Hülya Avşar, üçüncü evliliğini ise Feraye Tanyolaç ile yapmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
kaya çilingiroğlu Seda Sevin

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kadın sürekli fotolarda kendini photoshoplamış. azıcıkta kaya beye yapsaydı iyiymiş komik duruyor
tobe bismillah vampirmi la o
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