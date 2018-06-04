10 aydır oyuncu Seda Sevin ile birlikte olan Kaya Çilingiroğlu, geçen kış sevgilisini kızı Zehra Çilingiroğlu, iki ay öncede oğlu Hüseyin Kaya ile tanıştırmıştı.
Her an sürpriz yapabilirim
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10 aydır oyuncu Seda Sevin ile birlikte olan Kaya Çilingiroğlu, geçen kış sevgilisini kızı Zehra Çilingiroğlu, iki ay öncede oğlu Hüseyin Kaya ile tanıştırmıştı.
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Posta'nın haberine göre, Kaya Çilingiroğlu'nun dostlarına, "Seda'yı çok seviyorum. Her an sürpriz yapabilirim" dediği öğrenildi.
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Kaya Çilingiroğlu, ilk evliliğini Ayşem Saraçoğlu, ikinci evliliğini Hülya Avşar, üçüncü evliliğini ise Feraye Tanyolaç ile yapmıştı.
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