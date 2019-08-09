Her an tetikte bekliyorlar: Plansızlarını da yapacağız

Kızılay tarafından sosyal yaşam alanlarının oluşturulduğu tatbikatta afetzedelere giyecek ve yiyecek yardımında bulunuldu. Elektrik, Telekom ve doğal gaz ekipleri de arızaları gidermeye çalıştı.

Ulaşılması güç alanlarda kalanlar eğitimli köpeklerin de desteğiyle bulunarak sedye ve halatlar yardımıyla kurtarıldı ve en yakın hastanelere ulaştırıldı.

Senaryo gereği selin olduğu bölgeye ilgili ekipler sevk edildi. Koordinasyon merkezinin de kurulduğu tatbikatta sel bölgesinde güvenlik önlemleri alındı.

Vali Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Karabük AFAD Müdürü Gazanfer Erbay ve diğer yetkililerin de izlediği tatbikat gerçeği aratmadı.

Her an afetlere hazır olunması gerektiğini belirten Gürel, şunları söyledi:

"Afet başımıza geldiğinde nelerle karşılaşabileceğimizi önceden görüp, kurumların koordinesini sağlayıp, hızlı şekilde olay yerine intikal etmek adına neler gerekiyor, bunları görmek adına tatbikat planladık. Sel afeti sonucunda insanların mahsur kaldığı sıkıntılar olduğunu öğrendiğimiz andan itibaren AFAD koordinesinde bütün kurumlarımızın olay yerine intikal ettirilmesi ve orada gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, kurumların koordinesi çalışmasını yerinde görmek adına tatbikat yapıldı.

Başarılı şekilde sonuçlandırıldı. Bu, planlı ve haberli bir tatbikattı. Bundan sonra plansız ve habersiz birkaç tatbikat planlayacağız. Kurumların koordinesini gerektiren bu tür afetlerde hızlı şekilde güvenliği sağlayabilmeyi nasıl başarabiliriz, bu tecrübe edildi." (AA)



