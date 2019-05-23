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Her anı kaydedildi! İsrailliler Filistinlilerin tarlalarını böyle yaktı!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.05.2019 04:09 | Son Güncelleme

İsrailli insan hakları örgütü B’Tselem, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait tarlaları yaktıkları ve İsrail askerlerinin de buna göz yumduğu anı kayda alarak yapılan işkenceleri bir daha gözler önüne serdi.

Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria’da Filistinlileri yıldırma çalışmaları devam ediyor. Ekili alanları Yahudi yerleşimcilerce işgal edilen Filistinliler, kısıtlı alanlarda tarım yapmak zorunda kalıyor.

İsrailli insan hakları örgütü B’Tselem, Batı Şeria’nın Nablus şehri yakınındaki Urif köyü tarlalarının Yitzhar yerleşim yerlerinde yaşayan Yahudilerin, Filistinlilere ait tarlaları yaktıklarını görüntüledi.

B’Tselem aktivistleri ayrıca olay yerindeki İsrail askerlerinin, yangına müdahale etmeye çalışan Filistinlileri engellediğini görüntüledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
B'Tselem israil Filistin tarla kundaklama

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