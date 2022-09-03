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Her anı korku dolu! Arkadaşlarıyla buluştu: Ertesi gün...

03.09.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşanan kavurucu sıcaklar denizlerde denianası sayısında patlamaya neden olurken aynı zamanda yeşillik alanlarda ise zehirli böcek sayısında artışa neden oldu. İngiltere’de yetkililer halkı zehirli böceklere karşı uyarıyor. Hayati tehlikeye neden olabilecek böcek sokması vakası yüzünden her gün yüzlerce kişi hastaneye koşuyor. Böcek sokması yüzünden neredeyse bacağını kaybetmekten son anda kurtulan 50 yaşındaki Nathan Green de mağdurlardan biri.

Her anı korku dolu! Arkadaşlarıyla buluştu: Ertesi gün...

Pazar günü arkadaşlarıyla buluşmak için dışarı çıkan 50 yaşındaki Nathan Green, ertesi gün ayağında bir ağrıyla uyandı. Alkollü olduğu için gece herhangi bir ağrı hissetmediğini belirtti.

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Ağrının yanı sıra halsizlik de yaşadığını belirten adam, halsizliğini alkol almasına bağlayarak çok umursamadı. Ancak ayağındaki ağrı ve yoğun halsizlik iki gün boyunca geçmedi.

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Tam 24 saat geçtikten sonra baldırından başlayarak tüm ayağı sertleşerek şişmeye başladı. Ayağı şiştikçe şişiyordu. Şişmeyle birlikte kabarcıklar meydana gelmeye başladı. Kabarcıkların hepsi bir saat içinde iki katı oldu. Karısıyla birlikte hastaneye giden adamı acile yatırdılar.

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ÖRÜMCEK ISIRIĞI YÜZÜNDEN ÖLÜYORDU

Hastanedeki doktorlar, anafilaktik şoka girdiğini belirterek tedaviye başladılar. Doktorlar kabarcıkları delerek içindeki zehirli sıvıyı boşaltmaya başladı. Ancak bu süreç boyunca adamın ayağında kabarcıklar oluşmaya ve şişmeye devam ediyordu.

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Cildi çok kısa sürede birinci derecede yanık haline gelmişti. Talihsiz adam şimdiye kadar yaşadığı en acı verici deneyim olduğunu söyledi. Bir hafta hastanede kalan adam, 3 hafta sonra ayağının üzerine basmaya başlayabildi. Tedavisi sürüyor.


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