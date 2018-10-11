"Her annenin sütü bebeğine özeldir"

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Meltem Akçaboy, her annenin sütünün kendi bebeğine özel üretildiğini, bebeğin doğum haftasına göre bile sütün içeriğinin değişebildiğini söyledi.

Doç. Dr. Akçaboy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne sütünün mucize bir besin olduğunu, emzirmenin ise anne ile bebek arasında hem hormonal hem de psikolojik etkileşimi sağlayan eşsiz bir süreç olduğunu belirtti.

Anne sütünün bebeğin geleceği için en önemli yatırım ve ilk 6 ay tüm ihtiyaçlarını karşılayacak özellikte olduğunu ifade eden Akçaboy, "Anne sütünün yaşayan, içerisinde dinamik ve biyolojik özellikleri içeren eşsiz bir yapısı var. Bir annenin sütü kendi bebeğine özel olarak üretilir. Bebeğin doğum haftasına göre sütün içeriği değişir. Aynı zamanda içerik bebeğin emzirilme gününe ve miktarına göre de değişir. Aynı emzirme seansında bile sütün içeriği biçim değiştirerek bir bebeğin doygunluğunu sağlayacak biçime kavuşur." diye konuştu.