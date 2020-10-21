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  4. Her arkadaşını yiyen depresif ve yalnız balık 16. yaş gününü böyle kutladı

Her arkadaşını yiyen depresif ve yalnız balık 16. yaş gününü böyle kutladı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.10.2020 12:05 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların ziyarete gitmediği özel bir akvaryumda yaşayan Mikko adındaki Orfoz türü balığa doğum günü partisi düzenlediler.

Helsinki'deki Linnanmaki Deniz Yaşamı merkezinde yaşayan Orfoz türündeki Mikko isimli balık, koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretçilerin gelmemesi yüzünden depresyona girdi.

Durumun farkına varan yaşam merkezi çalışanları depresif balığın 16’ncı yaş günü için doğum günü partisi düzenledi.

Aynı akvaryumdaki tüm balıkları yiyen Mikko, sürekli yalnız kaldığı için zamanla depresifleşmiş. Mikko’nun son kurbanı ise akvaryum arkadaşı zehirli kırmızı aslan balığı olmuş.

CANI SIKILMASIN DİYE TELEVİZYON GETİRDİLER

Mikko’ya somonda bir pasta yapan yaşam merkezi çalışanları, o ilginç anları videoya çekti. Çalışanları ve somondan pastayı fark eden balığın heyecanı görüntülerden belli oluyor.

15 kilo ağırlığında mavi orfoz Mikko, koronavirüs pandemisi öncesinde ziyaretçilerin ilgi odağıymış. Ziyaretçilerin azalmasıyla depresyona giren balığın canı sıkılmasın diye akvaryumun karşısına televizyon yerleştirildi.

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