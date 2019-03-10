Her ay bin hayvan 55 kişilik ekibin sayesinde şifa buluyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun merkezi durumunda olan 20’si profesör 55 kişilik ekiple hizmet veren Fırat Üniversitesi (FÜ) Hayvan Hastanesinde, aylık ortalama bin hayvanın tedavisi yapılıyor. Geçtiğimiz yıl 12 bin 847 hayvanın sağlığına kavuşturulduğu hastane bölge hastanesi gibi hizmet veriyor.

FÜ Hayvan Hastanesi 20 profesör, 1 doçent, 1 doçent yardımcısı, 12 araştırma görevlisi ve 20’nin üzerinde doktora öğrencisi ile hizmet veriyor. Küçük ve büyük hayvan merkezi olarak 2 bölümden oluşan hastanede doğum, cerrahi, iç hastalıkları ve suni tohumlama klinikleri bulunuyor. Röntgen, tomografi, ultrason ve endoskopi olmak üzere birçok olanağa sahip olan hastane, Doğu ve Güney Doğu Anadolu’nun merkezi durumunda yer alması nedeniyle son 2018 yılında 12 bin 847, bu yılın Ocak ve Şubat aylarında ise bin 768 hayvanın tedavisi yapıldı.

"Bölge veya üst hastane olarak hizmet vermekteyiz"

FÜ Hayvan Hastanesi’de 20 profesörün hizmet verdiğini belirten hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Ali Mükremin Apaydın, “Aynı zamanda 1 doçent, 1 yardımcı doçent, 12 araştırma görevlisi ve 20’nin üzerinden doktora öğrencisi hizmet veriyor. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde de FÜ Veteriner Fakültesi öğrencilerin yetişmesi için gerekli uygulamalı alanlar oluşturmaktadır. Hastanemize Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş ve Tunceli’den hasta hayvan gelmektedir. Meslektaşlarımızın içinden çıkamadığı, komplike vakaların sevk edildiği bir bölge veya üst hastane olarak hizmet vermekteyiz. Yapılan tedaviler sonucu hayvan sayısı oldukça artmış durumdadır” dedi.