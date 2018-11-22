"Her ay ihracatta rekor kıra kıra gidiyoruz"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, cumhuriyet tarihinin en yüksek ay ihracatını 15,7 milyar dolarla ekim ayında açıkladıklarını anımsatarak, "Bu ay cumhuriyet tarihinin en yüksek kasım ayı ihracatını açıklayacağız. Sene sonunda cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatını açıklayacağız." dedi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile İstanbul Üniversitesi iş birliğinde SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen "2. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi"ne katılan Gülle, döviz kurunda yapılan spekülatif atakların, ülkeye yönelik açık bir saldırı olduğunu anlattı.

Gülle, Türkiye'nin kalkınması ve hedeflerini tutturması için ihracatın en önemli iş olduğunu bir kez daha fark ettiklerini kaydetti.

Türkiye'nin 72 bin 500 ihracatçısı olduğunu vurgulayan Gülle, ihracatçıların ülke adına, Türkiye'nin her tarafında 27 sektörde üretimi gerçekleştirdiğini ve bunu da yurt dışına ulaştırdığını belirtti.

Lojistiğin eskiden beri önemli olduğuna işaret eden Gülle, "Çin'den Avrupa'ya uzanan İpek Yolu tren projesi, limanlarda ve havayollarındaki gelişmeler, bütün bu mücadeleler üretilen malı bir an önce satılan noktaya teslim etmek için çünkü erken teslim edenin malı tercih ediliyor. Lojistik her zaman önemliydi ama çağımızın rekabet koşullarının getirdiği noktada artık lojistik hayatımızın olmazsa olmazı." diye konuştu.