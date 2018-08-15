Tüm Türkiye'yi "Her ayın 15'inde 250 Hatim Programı" dolayısıyla gezdiklerini anlatan Şebik, "Türkiye'nin tüm vilayetlerinde her ayın 15'inde, 15 Temmuz'a atıf noktasında, bu toprakları vatan yapan, kanından, canından geçen tüm şehitlerimizin ruhuna okuduğumuz dualarla bu hatim programını gerçekleştiriyoruz. Programı Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapıyoruz ama bölgemizde bulunan tüm sivil toplum kuruluşlarımız da işin içindeler." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığının katkılarıyla 15 Temmuz Derneği tarafından akşam namazı sonrası tarihi Orhan Gazi Camisi'nde, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatlarını kaybeden 251 şehit ve vatan için şehadete yürüyen tüm şehitler için mevlit okutuldu.

Sakarya'da, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere vatan için şehadete yürüyen tüm şehitler için okunan 250 hatimin duası yapıldı.

Şebik, şehitleri her zaman hatırlamak, onların tarihe, kitaplara yazılacak kahramanlık hikayelerini unutmamak adına 15 Temmuz Derneği'ni kurduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Hatim programları münasebetiyle camilerde hem kalbimize hem ruhumuza hitap etmesi anlamında biz hatimleri önemsiyoruz. Tüm bölgede bulunan sivil toplum kuruluşlarını da işin içerisine katmak suretiyle herkese hatimler dağıtılıyor. Bu manada herkesin teveccühü, buraya olmuş oluyor. Sakarya İmam Hatip Lisesi Platformu da işin içerisinde. Dolayısıyla 15 Temmuz Derneği, 15 Temmuz darbe girişimini milli hafızada canlı tutup gelecek nesillere aktaracak her ne program varsa mutlaka bunun öncüsü olacak. 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Bunun için de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Mevlit programına, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Işıksu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, 15 Temmuz gazileri Mehmet Akyazıcı, Ali Kasımoğlu, Ali Önkol ile vatandaşlar katıldı.

