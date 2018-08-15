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"Her ayın 15'inde 250 Hatim Programı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 22:19 | Son Güncelleme

Sakarya'da 15 Temmuz Derneği tarafından şehitler için mevlit okutuldu - 15 Temmuz Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik: - "15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Bunun için de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Sakarya'da, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere vatan için şehadete yürüyen tüm şehitler için okunan 250 hatimin duası yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının katkılarıyla 15 Temmuz Derneği tarafından akşam namazı sonrası tarihi Orhan Gazi Camisi'nde, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatlarını kaybeden 251 şehit ve vatan için şehadete yürüyen tüm şehitler için mevlit okutuldu.

Şehitler için okunan hatimlerin de duası yapıldı.

15 Temmuz Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hatim programını Adana, Trabzon, Erzincan ve İstanbul'dan sonra Sakarya'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tüm Türkiye'yi "Her ayın 15'inde 250 Hatim Programı" dolayısıyla gezdiklerini anlatan Şebik, "Türkiye'nin tüm vilayetlerinde her ayın 15'inde, 15 Temmuz'a atıf noktasında, bu toprakları vatan yapan, kanından, canından geçen tüm şehitlerimizin ruhuna okuduğumuz dualarla bu hatim programını gerçekleştiriyoruz. Programı Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapıyoruz ama bölgemizde bulunan tüm sivil toplum kuruluşlarımız da işin içindeler." diye konuştu.

Şebik, şehitleri her zaman hatırlamak, onların tarihe, kitaplara yazılacak kahramanlık hikayelerini unutmamak adına 15 Temmuz Derneği'ni kurduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Hatim programları münasebetiyle camilerde hem kalbimize hem ruhumuza hitap etmesi anlamında biz hatimleri önemsiyoruz. Tüm bölgede bulunan sivil toplum kuruluşlarını da işin içerisine katmak suretiyle herkese hatimler dağıtılıyor. Bu manada herkesin teveccühü, buraya olmuş oluyor. Sakarya İmam Hatip Lisesi Platformu da işin içerisinde. Dolayısıyla 15 Temmuz Derneği, 15 Temmuz darbe girişimini milli hafızada canlı tutup gelecek nesillere aktaracak her ne program varsa mutlaka bunun öncüsü olacak. 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Bunun için de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Mevlit programına, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Işıksu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, 15 Temmuz gazileri Mehmet Akyazıcı, Ali Kasımoğlu, Ali Önkol ile vatandaşlar katıldı.

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15 temmuz şehitleri dua Hatim mevlit

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