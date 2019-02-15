Hatay'ın Antakya ilçesinde, 15 Temmuz Derneği tarafından "Her ayın 15'inde 251 hatim programı" kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

Habib-i Neccar Camisi'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Zeytin Dalı Harekatı'nda ve terör saldırıları sonucu şehit düşen güvenlik güçleri ve vatandaşlar için dualar okundu.

15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her ayın 15'inde 251 hatim programı çerçevesinde, toprakları vatan yapmak için kanını, canını feda eden tüm şehitler için okunan hatimlerin duasını yapmak için Hatay'a geldiklerini söyledi.

Dernek olarak 15 Temmuz'u unutturmamak için mücadele verdiklerini anlatan Şebik, "Malum hain darbe girişimini hafızalarda canlı tutacak, gelecek nesillere aktaracağız. Şu an devam eden 15 Temmuz darbe davaları var. Bu darbe davalarının 3'te 2'si bitmiş durumda. Hukuk masamız aracılığıyla bu darbe davalarını yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da kentteki temasları kapsamında camiye gelerek, vatandaşlara lokum ikramında bulundu.

