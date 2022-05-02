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Her bayrama böyle başlıyorlar! Korkutan gelenek

02.05.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta yaşayan vatandaşlar, Ramazan ayının bitmesiyle başlayan bayramın gelişini silahlarla kutladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren ateşlenmeye başlayan silahlar, vatandaşları tedirgin etti. Yıllardır devam eden geleneklerini bu yıl da sürdürenler, evlerinin önüne ve balkonlarına çıkarak silahlarını ateşledi. Polisler ise yaşatılan gelenekten şikayetçi olanların yaptığı ihbarlar üzerine bölgede çalışma başlattı.

Zonguldak’ta Ramazan Bayramı'nın sabahı silah atma geleneği bu yıl da sürdü. Şehrin dört bir yanından silah sesleri yükseldi. Kent merkezinde bayram namazının ardından silah sesleri yükseldi. Şehrin dört bir yanında silahlar susmazken, polis ekipleri ise ihbarlar üzerine harekete geçti. Ellerindeki silahları art arda ateşleyen vatandaşlar, geçmişten günümüze devam eden bayram adetini yerine getirdi. Aralıksız duyulan silah sesleri duruma alışkın olmayanları korkuttu.

BÖLGEDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Vatandaşlar evlerinin balkonlarına ve kapı önlerine çıkarak silahlarını ateşledi. Polis ekipleri ise ihbarlar üzerine silah seslerinin duyulduğu bölgelerde çalışma başlattı.

İHA

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