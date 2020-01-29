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Her bel ağrısının nedeni fıtık olmayabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2020 10:04 | Son Güncelleme

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.

Her bel ağrısının nedeni fıtık olmayabilir

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Eren Yıldırım, her bel ağrısının nedeninin fıtık olmayabileceğini, başka sağlık problemlerinin de bel ağrısına yol açabileceğini söyledi.
Günümüzün en yaygın hastalıklarından bel fıtığının genellikle ağrıyla ortaya çıkan, zamanla ilerleyen bir problem olduğunu vurgulayan Liv Hospital Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Eren Yıldırım, “Her bel ağrısının nedeni bel fıtığıdır diye düşünmek yanlıştır. İltihaplı romatizmalar, omurga blokajları, kuyruk sokumu eklemi problemleri, myofasial ağrı, kırık, enfeksiyon, kitle ve iç organ kaynaklı ağrılar da bel ağrısına yol açabilir. Bu yüzden fıtık teşhisi için emarın yanında mutlaka ayrıntılı hasta öyküsü alınarak fizik muayene yapılmalıdır” dedi.

Aşırı hasar yoksa kendiliğinden iyileşebilir
Bel fıtığının nedenleri ve tedavisi konusunda bilgiler veren Uzm. Dr. Eren Yıldırım, çoğu dokuda olduğu gibi omurgadaki disklerin de belli oranlarda yenilenme ve iyileşme özelliği olduğunun altını çizerek, “Diskteki hasar aşırı derecede ve iyileşme kapasitesinin çok üzerinde olmadığı sürece fıtık dokusu belli oranlarda iyileşme yeteneğine sahiptir. Bununla birlikte kaslarda ilerleyici ve ciddi güçsüzlük, idrar- gaita kaçırma problemleri geliştiği durumlarda artık cerrahi tedavi seçenekleri düşünülmelidir” şeklinde konuştu.

Uzun süreli sert yatak istirahati bel fıtığı nedeni
Bel fıtığı olan hastaların uzun süreli sert yatak istirahati yapmasının ağrılarının kronikleşmesine neden olacağı konusunda da uyarıda bulunan Dr. Yıldırım, ayrıca bel ve karın kasları zayıflayarak doğal ‘bel korsesi’ özelliğini kaybedeceğini ve yeni fıtıkların oluşmasına zemin hazırlanacağını söyledi.

Uygun egzersiz iyileşmeyi hızlandırır
Muayene sonrasında planlanan uygun egzersiz programlarının günlük yaşam düzenlemeleri iyi iyileşmeyi hızlandıracağını ve omurga biyomekaniğinin düzenlenmesini sağlayacağına işaret eden Yıldırım, her zaman her bel ağrısının nedeninin bel fıtığı olmayabileceğine dikkat çekerek şu önerilerde bulundu: “Bel ağrısının iltihaplı romatizmalar, omurga blokajları, kuyruk sokumu eklemi problemleri, myofasial ağrı, kırık, enfeksiyon, kitle, iç organ kaynaklı ağrı gibi bel ağrısının birçok farklı nedeni vardır. Bu nedenle sadece emar ile bel fıtığını değerlendirmek, asıl nedeni bulmada yetersizliğe neden olmaktadır. Mutlaka ayrıntılı hasta öyküsü ve fizik muayenenin de yapılması gerekir.”

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